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Полковника-миллиардер из ФСБ превратил камеру СИЗО в келью 

Ura.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Задержанный за коррупцию полковник ФСБ Кирилл Черкалин истово молится в тюремной камере «Лефортово», а также занимается спортом. В СИЗО у чекиста-коррупционера побывали члены общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Черкалин содержится в недавно отремонтированной камере со всеми удобствами. При этом на стенах арестанты разместили по нескольку икон. Образы святых оказались даже на спинках кровати. Как пишет «Коммерсант», камера, по отзывам правозащитников, стала походить на молельную комнату или келью. Сам Черкалин в СИЗО отпустил окладистую бороду. Экс-чекист не забывает заниматься спортом — приседает и отжимается в камере и во время прогулок.
Черкалина в тюрьме все устраивает. Он заявил, что сотрудники СИЗО к нему относятся хорошо, он также похвалил тюремную еду, отметив, что особенно хорош суп с гречкой, картофелем и курицей.
У офицера ФСБ во время обыска изъяли деньги и ценности на общую сумму 12 млрд рублей. Следствие обвиняет его по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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Криминал , ФСБ , ФСИН , Москва
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