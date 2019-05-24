«Прошу перемен»: Полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде

Обвиняемый в коррупции полковник Дмитрий Захарченко в ходе своего последнего слова попросил у суда отнестись к делу справедливо и объективно.

Во время разбирательства он отметил что уже «привык к судье» и вновь заявил о своей невиновности, а также готовности «все выдержать».

Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя

— Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни — перемен в месте жительства, — заявил полковник и в заключении попросил отпустить его на свободу. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, что Захарченко обвиняют в получении двух взяток и препятствованию производству предварительного расследования.

Согласно версии следствия, полковник получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство. От него же — три с половиной миллиона рублей под видом 50 процентной дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Кроме того, Захарченко оповестил бывшего финдиректора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.