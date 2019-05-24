Обвиняемый в коррупции полковник Дмитрий Захарченко в ходе своего последнего слова попросил у суда отнестись к делу справедливо и объективно.
Во время разбирательства он отметил что уже «привык к судье» и вновь заявил о своей невиновности, а также готовности «все выдержать».
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
— Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни — перемен в месте жительства, — заявил полковник и в заключении попросил отпустить его на свободу. Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, что Захарченко обвиняют в получении двух взяток и препятствованию производству предварительного расследования.
Согласно версии следствия, полковник получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство. От него же — три с половиной миллиона рублей под видом 50 процентной дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Кроме того, Захарченко оповестил бывшего финдиректора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.
В сентябре 2016 года бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России был задержан. При обыске на квартире у офицера нашли 8,5 миллиарда рублей. В конце того же месяца после проведения проверки его уволили со службы в органах внутренних дел РФ.