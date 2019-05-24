Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Прошу перемен»: Полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде 

Вечерняя Москва + ещё 3 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Обвиняемый в коррупции полковник Дмитрий Захарченко в ходе своего последнего слова попросил у суда отнестись к делу справедливо и объективно.
Во время разбирательства он отметил что уже «привык к судье» и вновь заявил о своей невиновности, а также готовности «все выдержать».
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
— Она настолько отражает действительность. Я прошу, ваша честь, перемен в моей жизни — перемен в месте жительства, — заявил полковник и в заключении попросил отпустить его на свободу. Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, что Захарченко обвиняют в получении двух взяток и препятствованию производству предварительного расследования.
Согласно версии следствия, полковник получил 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство. От него же — три с половиной миллиона рублей под видом 50 процентной дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Кроме того, Захарченко оповестил бывшего финдиректора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.
В сентябре 2016 года бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России был задержан. При обыске на квартире у офицера нашли 8,5 миллиарда рублей. В конце того же месяца после проведения проверки его уволили со службы в органах внутренних дел РФ.
Вечерняя Москва: последние новости
Грабители отобрали у байкера мотоцикл на юге Москвы Суд арестовал подозреваемого в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора США предъявили Ассанжу обвинения, за которые ему грозит 170 лет тюрьмы
Комментарии1
Криминал , Происшествия , Галина Марчукова , Виктор Цой , Дмитрий Захарченко , Нота-Банк , МВД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гибель MH17: Украина оказалась в числе виновных67
«Трогательно»: Реакция Галкина на исход спецвыпуска «Голос»5
Определен победитель финала шоу «Голос. Дети»103
Скандал на «Голосе»: Дочь Алсу не явилась на финал шоу154
Названа дата возвращения Саакашвили на Украину7
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение