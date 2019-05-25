Арестован первый замглавы Балашихи

Суд арестовал первого заместителя главы администрации подмосковной Балашихи после обвинений в получении взяток в четыре миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК.

Санкция на арест была выдана по ходатайству следственных органов. Чиновнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получении взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, с лета 2018 года чиновник систематически получал денежное вознаграждение от генерального директора строительной компании, занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог. Общая сумма взяток составила не менее четырех миллионов рублей за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в служебном кабинете и по месту жительства обвиняемого. Устанавливаются его сообщники из числа должностных лиц администрации Балашихи.