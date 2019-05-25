Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестован первый замглавы Балашихи 

Lenta.ru + ещё 17 2 часа назад
Фото: официальный сайт администрации Балашихи
Суд арестовал первого заместителя главы администрации подмосковной Балашихи после обвинений в получении взяток в четыре миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного управления СК.
Санкция на арест была выдана по ходатайству следственных органов. Чиновнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получении взятки в особо крупном размере»).
Под следствием оказался первый замглавы Балашихи Алексей Коваль, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, с лета 2018 года чиновник систематически получал денежное вознаграждение от генерального директора строительной компании, занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог. Общая сумма взяток составила не менее четырех миллионов рублей за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в служебном кабинете и по месту жительства обвиняемого. Устанавливаются его сообщники из числа должностных лиц администрации Балашихи.
Последние новости
Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам Трибунал ООН встал на сторону Украины в деле об инциденте в Керченском проливе В Германии раскрыли опасность «грязной» российской нефти
Комментарии1
Криминал , Происшествия , Алексей Коваль , МВД , ИТАР-ТАСС , Балашиха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам131
Boeing 737 более двух часов кружит около Сургута2
Кличко припомнил Зеленскому старые обиды2
Климкин заявил о «победе» над Россией43
Россию пригласили на годовщину высадки в Нормандии71
Видео
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
01:50
Отпустите моряков: трибунал ООН ударил по России
В мире Статьи
00:33
Появилось видео езды американских кадетов на Т-64
Армия
01:29
Решение Трампа назвали угрозой миру
В мире
00:40
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Технологии Наука и техника
03:22
Керченский инцидент: РФ и Украина отреагировали на решение ООН
В мире Конфликты
03:46
«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве
Украина В мире
01:50
МИД отреагировал на антироссийское решение трибунала ООН
Политика
04:10
Что происходит с погодой? По России идут снегопады
Погода Общество
03:54
«Филипп, мы раскрыты»: Жасмин — мама сына Киркорова?
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение