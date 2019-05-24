Под Пензой депутат облил односельчанина соляркой и поджег 

Депутат сельсовета в Белинском районе Пензенской области арестован по обвинению в попытке заживо сжечь односельчанина, сообщило в пятницу областное СУСК.
По данным следствия, 17 апреля 55-летний депутат встретил односельчанина, с которым у него долгое время были конфликты.
"Воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил его ноги соляркой и поджег потерпевшего. В результате противоправных действий обвиняемого мужчина получил термические ожоги, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время пострадавший находится в лечебном учреждении Пензы", — говорится в сообщении.
Фигурант дела обвиняется по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", он арестован, отметили в СК.
Как уточнила прокуратура области, инцидент произошел 17 апреля вблизи села Чернышово Белинского района, пострадал 54-летний мужчина. По данным ведомства, обвиняемый заключен под стражу на два месяца. Решение о возбуждении уголовного дела прокуратура признала законным.