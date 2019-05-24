Под Пензой депутат облил односельчанина соляркой и поджег

Депутат сельсовета в Белинском районе Пензенской области арестован по обвинению в попытке заживо сжечь односельчанина, сообщило в пятницу областное СУСК

По данным следствия, 17 апреля 55-летний депутат встретил односельчанина, с которым у него долгое время были конфликты.

"Воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник облил его ноги соляркой и поджег потерпевшего. В результате противоправных действий обвиняемого мужчина получил термические ожоги, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время пострадавший находится в лечебном учреждении Пензы", — говорится в сообщении.

Фигурант дела обвиняется по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью", он арестован, отметили в СК.