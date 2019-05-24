Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Неизвестный выстрелил в сотрудника правоохранительных органов в Туле и скрылся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного УМВД Андрея Ярцева.

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая.

В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу. Врачи констатировали, что у мужчины множество ранений. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время в Тульской области ввели план «Перехват», сотрудники полиции пытаются поймать неизвестного.

По некоторым данным, у полицейского и неизвестного произошел конфликт в общественном транспорте. Когда стороны вышли поговорить, то неизвестный выстрелил в полицейского и сбежал. Однако это неподтвержденные сведения.

Ранее сообщалось, что неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске.