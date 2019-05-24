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Неизвестный расстрелял полицейского в Туле 

Газета.Ru + ещё 16 24 мая 2019
Неизвестный выстрелил в сотрудника правоохранительных органов в Туле и скрылся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного УМВД Андрея Ярцева.
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая.
В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу. Врачи констатировали, что у мужчины множество ранений. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.
В настоящее время в Тульской области ввели план «Перехват», сотрудники полиции пытаются поймать неизвестного.
По некоторым данным, у полицейского и неизвестного произошел конфликт в общественном транспорте. Когда стороны вышли поговорить, то неизвестный выстрелил в полицейского и сбежал. Однако это неподтвержденные сведения.
Ранее сообщалось, что неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске.
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