Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства 

Lenta.ru + ещё 1 22 мая 2019
Фото: Thames Valley Police
В Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание. Как сообщает информационный портал BBC News, женщина поверила, что с ней общается Бог и чуть не сошла с ума.
Бенджамин Филд (Benjamin Field) долгое время добивался расположения 83-летней пенсионерки Энн Мур-Мартин (Ann Moore-Martin). Он писал ей письма, слал открытки, сочинял любовные стихи и намекал на брак. Все это время Филд просил у возлюбленной деньги. Мужчина утверждал, что ему нужно 27 тысяч фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей) на лечение больного брата.
Вскоре Мур-Мартин начала замечать на зеркалах странные надписи с библейскими аллюзиями: «Все, что ты дашь Ему, Он вернет тебе», «Твои намерения святы, твоя работа еще не сделана, прояви заботу и исполни задание, данное тебе Господом» и «Молись за Бена, Бен любит тебя». Религиозная женщина решила, что с ней общается Бог, начала беспокоиться о своем психическом состоянии и решила оставить дом любовнику. Но незадолго до смерти она передумала, так как решила, что Филд попытался ее отравить.
Вскоре женщина умерла естественной смертью, а мужчину арестовали. Полицейские нашли в телефоне Филда снимки надписей на зеркалах. Его обвиняют в том, что он планировал убить старушку, однако выставить это как несчастный случай.
До этого обвиняемый жил с соседом Мур-Мартин, 69-летним университетским профессором Питером Фаркхаром (Peter Farquhar). Он планировал заключить брак с мужчиной, но после знакомства с пенсионеркой расстался с ним. Следователи подозревают Филда в убийстве профессора.
Обвиняемый отрицает, что убил мужчину. Он добавил, что правда обманывал Мур-Мартин, однако не согласился с обвинениями в планировании ее убийства со своим другом.
Слушания по его делу продолжаются.
Последние новости
Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Нефть обвалилась Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми
Комментарии
Криминал , BBC News , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смешная шутка»: Зеленский ответил на петицию об отставке14
«Подробности — в прямом эфире»: О скандале на «Голос. Дети»2
Ответный удар: почему Нуланд не пустили в Москву34
175 лет тюрьмы вместо 5: Что ждет Ассанжа2
Толстой призвал не верить обещаниям европейцев
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение