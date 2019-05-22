Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства

Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание. Как сообщает информационный портал BBC News, женщина поверила, что с ней общается Бог и чуть не сошла с ума.

Бенджамин Филд (Benjamin Field) долгое время добивался расположения 83-летней пенсионерки Энн Мур-Мартин (Ann Moore-Martin). Он писал ей письма, слал открытки, сочинял любовные стихи и намекал на брак. Все это время Филд просил у возлюбленной деньги. Мужчина утверждал, что ему нужно 27 тысяч фунтов стерлингов (2,2 миллиона рублей) на лечение больного брата.

Вскоре Мур-Мартин начала замечать на зеркалах странные надписи с библейскими аллюзиями: «Все, что ты дашь Ему, Он вернет тебе», «Твои намерения святы, твоя работа еще не сделана, прояви заботу и исполни задание, данное тебе Господом» и «Молись за Бена, Бен любит тебя». Религиозная женщина решила, что с ней общается Бог, начала беспокоиться о своем психическом состоянии и решила оставить дом любовнику. Но незадолго до смерти она передумала, так как решила, что Филд попытался ее отравить.

Вскоре женщина умерла естественной смертью, а мужчину арестовали. Полицейские нашли в телефоне Филда снимки надписей на зеркалах. Его обвиняют в том, что он планировал убить старушку, однако выставить это как несчастный случай.

До этого обвиняемый жил с соседом Мур-Мартин, 69-летним университетским профессором Питером Фаркхаром (Peter Farquhar). Он планировал заключить брак с мужчиной, но после знакомства с пенсионеркой расстался с ним. Следователи подозревают Филда в убийстве профессора.

Обвиняемый отрицает, что убил мужчину. Он добавил, что правда обманывал Мур-Мартин, однако не согласился с обвинениями в планировании ее убийства со своим другом.

Слушания по его делу продолжаются.