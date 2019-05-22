Власть, террор и кровавый бизнес: тайная жизнь мексиканских наркокартелей

Бедность, текила, всесильные наркокартели, коррупция и уличные банды — такой представляют себе Мексику далекие от Латинской Америки люди. Местные, напротив, скажут что Мексика — страна с динамично развивающейся экономикой, высоким промышленным потенциалом, сложной социальной структурой, древней и богатой историей. Что интересно, и то, и другое — правда. Специально для «Ленты.ру» специалист по Латинской Америке Дмитрий Морозов написал статью о кровавых мексиканских наркокартелях, их безжалостном бизнесе и о том, какой чудовищный урон они наносят своей стране и ее народу.

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Рай в кустах

Кокаин — один из традиционных для Латинской Америки наркотиков, производимый из листьев коки. В далекие доиспанские времена древние перуанцы использовали коку в качестве обезболивающего средства при лечении раненых. Сегодня листья кустарника употребляют перуанские и боливийские шахтеры, а в Боливии кока и ее потребление — просто часть национальной культуры.

Сегодня мировое производство кокаина сосредоточено в трех странах — Колумбии Перу и Боливии. Именно там состав почв и климатические условия больше всего подходят для выращивания коки. Неудивительно, что основной потребитель кокаина находится неподалеку — это США

В Штатах около 22 миллионов человек регулярно покупают очередную дозу. В Европе желающих тоже хватает, но сказывается высокая цена — издержки трансатлантической перевозки — и конкуренция с более доступной «синтетикой». В последние годы все больше наркозависимых появляется и в Латинской Америке: дело в том, что за услуги транзита наркодельцы все чаще расплачиваются не деньгами, а «натуральным продуктом», который сбывается на местном рынке.

Но чтобы продать наркотик, его сначала надо доставить к основному потребителю. До 1990-х годов магистральные маршруты доставки кокаина в США пролегали по Карибскому бассейну — его острова выполняли функцию пунктов хранения и перевалки. Лидером кокаиновой индустрии тогда была Колумбия, а колумбийская наркомафия хозяйничала в региональном наркобизнесе и уверенно чувствовала себя на американском рынке сбыта запрещенных веществ.

Ситуация изменилась в начале 1990-х, когда американцы предприняли энергичные меры по перекрытию карибских каналов транспортировки. Транзит сместился в сторону Центральной Америки и Мексики — сейчас этим путем перевозится до 90 процентов потребляемого в США кокаина. По некоторым оценкам, ежегодный объем транспортируемого через Центральную Америку в Мексику кокаина достигает 900 тонн (хотя не исключено, что эта цифра завышена). Именно географический фактор — расположение между основными производителями кокаина и его потребителями — стал ключевым в превращении Мексики в мировую кокаиновую столицу.

В Центральную Америку наркотики переправляются по морю и воздуху из Колумбии и Перу — напрямую либо через Венесуэлу Эквадор . Перевозка по суше невозможна — путь смельчакам преграждают непроходимые болота панамской провинции Дарьен. Морские перевозки осуществляются с помощью быстроходных катеров, которые позволяют уйти от преследования береговой охраны стран Центральной Америки, располагающей чаще всего устаревшими патрульными судами. На каждый катер можно в среднем загрузить до 600 килограммов зелья. Активно используются небольшие рыболовецкие суда: в этом случае наркотики помещаются в контейнеры-«торпеды», которые буксируются под водой на канатах. Если возникает угроза задержания судна, груз быстро отцепляют.

Не утратил своего значения и старый способ транспортировки — на океанских контейнеровозах. Дело в том, что лишь очень небольшая часть контейнеров проходит проверку, поскольку досмотреть все контейнеры физически невозможно. К этому добавляется высокая степень коррумпированности таможенного персонала. Изобретательность наркодельцов не знает пределов. В их практику прочно вошли подводные лодки кустарного производства. Термин условен, поскольку глубоко этот «транспорт» не погружается, и его легко обнаружить с воздуха. Но очевидны и преимущества — в частности, возможность единовременно перемещать внушительные партии (до 15 тонн) наркотиков и большой запас хода (от Южной Америки до Мексики требуется всего одна-две дозаправки).

По воздуху кокаин перебрасывается на небольших маломощных самолетах — авиетках. Их малые габариты ограничивают объем перевозимого товара, зато в их пользу играет крайне слабая техническая оснащенность государств региона. Например, в Гватемале на всю страну действует только одна радиолокационная станция. Она расположена в столичном аэропорту и покрывает воздушное пространство лишь над третью национальной территории.

Кроме того, для таких самолетов легко обустраивать взлетно-посадочные полосы: как правило, это утрамбованные участки грунта, расположенные в сельве либо на территории крупных земельных владений — собственности наркоторговцев. В той же Гватемале существуют до 800 таких взлетно-посадочных полос. Авиетки — излюбленное средство переброски кокаина с территории Венесуэлы в страны Центральной Америки. Вылеты совершаются из провинций Лара, Фалькон, Трухильо, Сулиа, Мерида, Тачира и Апуре.

Такой размах деятельности наркобаронов в Венесуэле неслучаен: в этой стране наркобизнес находится в руках картеля «Лос Солес», который состоит из офицеров венесуэльской армии, а руководит этой организацией Диосдадо Кабельо — один из главных деятелей правящего в стране режима. В этом одна из причин лояльности генералитета к президенту страны Николасу Мадуро : в случае смены власти велик риск того, что они окажутся за решеткой.

Из Центральной Америки наркогрузы переправляются в Мексику. Главный маршрут — тихоокеанский.

Кокаиновые короли

В 1990-х годах произошел закат безраздельного господства колумбийских наркоструктур: из-за того, что Мексика стала главным «наркохабом», началось стремительное восхождение мексиканских организаций наркотрафика к командным высотам. Они быстро оттеснили и подчинили себе колумбийцев.

В первой половине 1990-х в Мексике действовали 19 крупных и десятки мелких группировок. Уже в 1993 году их общая выручка составила 27 миллиардов долларов, что равнялось годовым доходам страны от экспорта. Лидирующие позиции заняли наркокартели «Синалоа» , «Хуарес», «Гольфо», «Тихуана». За считаные годы они превратились в настоящие транснациональные преступные сообщества.

К их услугам были развитая транспортная структура страны, 30 морских портов на обоих побережьях и густая сеть автомобильных дорог. По данным мексиканских и американских профильных ведомств, в Мексике ежегодно отмываются десятки миллиардов наркодолларов. Главные центры легализации преступных доходов — города Монтеррей и Сьюдад-Хуарес. Часть «грязных» денег легализуется через обменные кассы в пограничных с США районах и через мексиканские банки с корреспондентскими счетами в американских финансово-кредитных учреждениях.

С самого начала картель «Синалоа» занял и до сих пор удерживает первенство в незаконном обороте наркотиков. В Мексике его вотчины расположены в северных штатах Синалоа, Дуранго, Сонора, Чиуауа. Располагает он и филиалами в 12 странах Латинской Америки, сетью ячеек в городах США, а также в Испании, Германии, Франции, Швейцарии и даже Австралии.

Картель прочно обосновался в Колумбии, где владеет крупной недвижимостью — гостиницами и торговыми предприятиями, с помощью которых легализует полученные от сбыта наркотиков доходы. По оценкам специалистов, «Синалоа» контролирует до полутора тысяч компаний и предприятий за пределами Мексики.

Стратегия «Синалоа» заключается в глубоком врастании в ту или иную страну. Он ведет терпеливую подготовительную работу, рассчитанную на долгосрочное пребывание группировки на выбранной территории. Устанавливаются контакты с представителями местных деловых и общественно-политических кругов, налаживает взаимовыгодное партнерство с местным преступным сообществом. «Синалоа» отдает предпочтение переговорам и подкупу, прибегая к насилию лишь в крайних случаях. Картель старается держаться в тени, действовать опосредованно, не привлекать к себе внимания общественности.

Особого внимания заслуживает группировка «Лос Сетас», образовавшаяся в 2007-2008 годах. Возникла она как структурное подразделение «Гольфо» — ее костяк составили выходцы из частей спецназа мексиканской армии. Отколовшись от «Гольфо», она быстро расширила зону своей «ответственности» внутри Мексики, в которую вошли 12 штатов.

Тактика этой организации кардинально отличалась от методов «Синалоа»: бандиты подчиняли или уничтожали конкурентов и устанавливали полное господство на оспариваемых территориях. Картель действовал исключительно с позиции силы и никогда не шел на компромиссы. Расправы над соперниками сопровождались проявлениями крайней жестокости и носили явно показной характер — чтобы парализовать волю конкурентов и запугать мирное население.

Баснословные прибыли обострили противоречия внутри мексиканского наркосообщества. Последовали борьба за власть, расколы и образование новых групп. Этот процесс усилился с 2006 года, когда мексиканский президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркоторговцам и привлек для этих целей армейские подразделения. Власти повели крупномасштабное наступление на наркокартели, но коренного перелома не произошло. Разгром одних группировок освобождал место для других, и противоборство между конкурентами принимало все более ожесточенный характер. В стране началась криминальная война.

В 2000-х годах, набрав силу внутри страны, мексиканские воротилы обратили взоры за рубеж: началась экспансия в страны Центральной Америки, в первую очередь Гватемалу и Гондурас, где целые регионы практически не контролируются государством. Мексиканцы быстро закрепились в этих странах, подчинив местные наркокланы и установив жесткий контроль за транзитом. Господствующие позиции вновь заняла «Синалоа».

В 2008 году в Гватемалу вторгся «Лос Сетас», который сразу же заявил о себе нападениями на местные группировки и убийством авторитетов гватемальского наркобизнеса. В кратчайшие сроки «Лос Сетас» завладел наркомаршрутами по северным районам страны. Плацдармом картеля стали департаменты Петен и Альта-Верапас, где утвердился режим террора в отношении всех, кого главари «Лос Сетас» считали противниками.

Картель активно вербовал в свои ряды выходцев из рядов «кайбилес» — спецназа гватемальской армии, созданного в годы внутреннего вооруженного конфликта для проведения антипартизанских операций. Прибегали бандиты и к услугам молодежных криминальных группировок для совершения заказных убийств (для этого картель создал специальные тренировочные лагеря, где готовили юных убийц).

В 2011 году боевики «Лос Сетас» устроили кровавый рейд по Петену в целях наказать конкурентов и продемонстрировать свою силу. Ими были захвачены два населенных пункта, выставлены блок-посты на дорогах, зверски убиты 27 работников поместья руководителя конкурирующей группировки. Практически целый день власть в департаменте находилась в руках бандитов, которым затем удалось беспрепятственно скрыться.

Но могущество «Лос Сетас» длилось недолго. Тактика грубой силы обернулась против картеля: устроенный беспредел объединил враждовавшие ранее кланы наркоторговцев. Появление этого «союза» совпало с требованиями гватемальского общества обуздать обнаглевших преступников. Разгром «Лос Сетас» был стремительным. На протяжении 2011-2012 года было поймано более 60 главарей гватемальских группировок, взяты их подельники из числа военных и сотрудников правоохранительных органов . Не исключено, что в противодействии «Лос Сетас» власти негласно получили поддержку от «Синалоа» и местных наркобаронов. «Лос Сетас» так и не оправился от понесенных потерь — сегодня этот картель по-прежнему орудует в Мексике, Гватемале и Гондурасе, но от былой его мощи не осталось и следа.

Следует отметить, что мексиканцам удалось поставить под контроль не только центральноамериканский транзит. В Перу они финансируют культивирование коки и производство кокаина, контролируют ключевые пункты отправки наркотика. Так, «Синалоа» закрепил свое присутствие в перуанских портах Чимботе и Пайта, а также на юге Эквадора.

Из Мексики кокаин переправляется непосредственно на территорию США. Основная часть товара попадает туда по морю вдоль тихоокеанского побережья. Главные пункты перевалки — порты Мансанильо, Гуаймас, Пуэрто-Пеньяско, Энсенада, Росарио. Используются и подземные тоннели, прорытые прямо под мексиканско-американской границей. Причем это не примитивные лазы, а хорошо оборудованные инженерные сооружения, освещенные и кондиционированные.

Попытки американцев использовать в борьбе с контрабандой наркотических средств высокие технологии не дают желаемых результатов. Вот один из примеров: на некоторых участках границы американские власти возвели проволочные заборы с высокочувствительными датчиками. Казалось бы, граница на замке — муха не пролетит. Мексиканцы нашли простой выход. Они соорудили из обычных досок уменьшенный вариант катапульты и забрасывали небольшие партии наркотиков на американскую территорию, где их подбирали сообщники.

Часть кокаина, как говорилось выше, отправляется в Европу. Путь лежит через Западную Африку, прежде всего Гвинею-Бисау. Главными воротами на Европейский континент считается Испания. Важное место занимает Италия — в этой стране мексиканские наркодельцы сумели заручиться поддержкой мафиозных структур.

Командиры мексиканского наркотрафика настойчиво стремятся контролировать все стадии оборота кокаина. Это вызвано тем, что в последнее десятилетие улучшилось взаимодействие между антинаркотическими ведомствами США, Мексики и Колумбии, прежде всего в области обмена оперативной информацией. В итоге силовики стали перехватывать значительно больше кокаина чем раньше.

Дабы избежать потерь, мексиканцы предпринимают попытки наладить производство поближе к Мексике. Эксперимент провели в Гондурасе, где организовали посевы коки и построили лабораторию для производства кокаина. Проект успеха не имел — гондурасская почва сильно отличается от колумбийской и перуанской, поэтому урожай оказался не слишком обильным. Но наркодельцы не унывают: в 2018 году гватемальская полиция обнаружила целый гектар коки в департаменте Альта-Верапас, где еще недавно бесчинствовали «Лос Сетас». Рядом с плантацией располагалась лаборатория по производству наркотика.

Дорогие зелья

Впрочем, еще один выгодный способ — расширение ассортимента запрещенных веществ, чтобы снизить зависимость своих доходов от одного только кокаина. В 2009-2010 годах в США начал расти спрос на героин. «Синалоа» и другие группировки тут же переориентировались на героиновое производство. Бизнес сулил огромные барыши, тем более что в Мексике произрастает опийный мак, а значит — отпадает зависимость от иностранных производителей и уменьшается риск потери «продукта».

В 2014-2015 годах Мексика вошла в тройку мировых производителей этого растения. В 2005 году площадь посевов составляла 3,3 тысячи гектаров, в 2014 году — 17 тысяч, а в 2017 году — уже более 28 тысяч. Посадки мака сосредоточены в штатах Герреро, Чиуауа, Синалоа и Дуранго. Сегодня до 95 процентов потребляемого в США героина производится в странах Латинской Америки — прежде всего в Мексике. Специалисты отмечают, что мексиканский героин отличается высоким качеством, а близость производства к потребителю позволяет снизить розничную цену и господствовать на рынке. Прошли времена, когда мексиканские наркодилеры довольствовались торговлей колумбийским героином невысокой пробы.

На Герреро приходится до 40 процентов всех занятых под маком площадей. Этот штат — один из беднейших, и участие в наркотрафике для многих сельских жителей — единственный способ заработать денег. Опийный мак выращивается здесь на общинных землях, чтобы в случае визита правоохранителей нельзя было определить, кому именно принадлежит «преступный» участок.

Крестьяне культивируют растения и получают первичное сырье — опиум, который идет на выработку наркотика. Рост американского спроса гарантирует прозябающим в нищете крестьянским хозяйствам стабильный доход: за килограмм опиума скупщики платят крестьянам почти 900 долларов — для мексиканской деревни немалые деньги, ведь легальные сельскохозяйственные культуры дают куда меньший доход. С одного гектара можно получить до восьми килограммов опиума — его хватит для изготовления целого килограмма героина.

Скупленное у крестьян сырье переправляется в пункты накопления, а затем в лаборатории. Сырье также поступает из Гватемалы, где под опийный мак заняты обширные площади департамента Сан-Маркос (граничит с Мексикой). На этом бизнесе наркокартели получают солидную прибыль: в Мексике один килограмм героина стоит 35 тысяч долларов, в США эта цифра возрастает до 71 тысячи. Есть признаки того, что воротилы мексиканского наркобизнеса всерьез изучают возможности налаживания трансконтинентального героинового партнерства — их эмиссаров видели в Афганистане. Американцы полагают, что часть опиума прибывает в Мексику и из Китая.

Но в последние год-два героиновый бум стал сходить на нет: американские потребители все чаще предпочитают синтетическую альтернативу натуральным наркотикам. Бизнес по производству «синтетики» поставлен на промышленную основу: Мексика занимает важное место в мировом обороте «продукта». Главные потребители — США, страны Европы и Азии. Характерно, что в азиатских странах хорошо налажено собственное производство, но спрос там сильно превышает предложение, местные мощности не справляются с заказами, и мексиканские «подрядчики» всегда остаются при деле.

Из Китая, Индии и Таиланда в порты Мексики — в частности, Ласаро Карденас и Мансанильо — поставляются необходимые прекурсоры (вещества для изготовления наркотиков). При портах существуют специальные лаборатории, продукция которых отправляется обратно в Азию. В 2012-2013 году «импортированные» из Мексики наркотики изъяли в Южной Корее и Японии, а на Филиппинах ликвидировали лабораторию, которой заправляли китайцы — партнеры мексиканских наркодилеров. В самой Мексике под нажимом властей наркотрафиканты переносят лаборатории в Гватемалу и Гондурас, удельный вес которых в производстве «синтетики» возрастает.

В последнее время картели распробовали и фентанил — чудовищно сильный наркотик, набирающий популярность в США и убивающий ежегодно десятки тысяч человек. Его производят в подпольных китайских лабораториях, но нет сомнений, что скоро до него дойдут руки и у всемогущих мексиканских наркокартелей.

Впрочем, в поисках прибыли бандиты выходят за привычные для них самих рамки. О том, как наркобароны подчиняют себе добычу угля и золота, промышляют бандитизмом и нелегальной миграцией, — в следующем материале «Ленты.ру».