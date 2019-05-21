Задержаны лжеврачи, которые обманули россиян на 1 млрд рублей

России задержана группа лжеврачей, обманувших более 11 тыс. человек на сумму около 1 млрд руб. Жертв мошенников приглашали на бесплатное медицинское обследование, после чего ставили несуществующие диагнозы, заставляя брать кредиты на дорогостоящее лечение. В настоящий момент под стражу взяли 25 участников мошеннической схемы. Как отмечает МВД , ее создатель — ранее судимый гражданин иностранного государства.

Российское МВД объявило о задержании группы лжеврачей, от действий которых пострадали свыше 11 тыс. человек. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк, мошенники создали сеть фальшивых медицинских клиник — ущерб, который они нанесли пострадавшим, в общей сложности составляет около 1 млрд рублей.

На данный момент задержано 25 человек: они причастны к созданию схемы, при которой сотрудники call-центров обзванивали жителей разных регионов России, убеждая их прийти на бесплатное медицинское обследование. Тех, кто на это соглашался, сотрудники «медицинских центров», не имеющие соответствующего образования, убеждали в том, что у них есть серьезные проблемы со здоровьем, требующие дорогостоящего лечения. Для того, чтобы оплатить его, жертв мошенников убеждали взять кредит.

Как установило МВД, автором схемы стал иностранный гражданин, уже имеющий судимость. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Санкт-Петербурге, Обыски в рамках дела прошли в Москве Чувашии , Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Изъяты техника, электронные носители информации, бухгалтерские документы и деньги.

Случаи мошенничества со стороны лжеврачей, предлагающих людям пройти обследования, а затем вынуждающих взять кредиты на лечение, отмечаются по всей России. В начале весны этого года «Газета.Ru» обратилась за комментариями на эту тему в МВД Москвы, Росздравнадзор Минздрав и департамент здравоохранения столицы.

Тогда МВД Москвы не раскрыло информацию о том, как ведется борьба с подобными видами мошенничества.

«Во-первых, мошеннические схемы — это оперативные мероприятия, поэтому уголовный розыск не раскрывает полностью эту информацию. Во-вторых, по всем округам столицы с начала года таких случаев выявлено не было, а без конкретных кейсов ведомство считает нецелесообразным комментировать ситуацию в целом», — заявили в ведомстве.

Между тем, в региональных СМИ время от времени появлялись сообщения о случаях медицинского мошенничества. Так, портал Курганской области «Область45» в конце апреля сообщил о том, что региональная прокуратура открыла «горячую линию» для тех, кто пострадал от действий лжеврачей — гражданам предлагалось позвонить по указанному номеру телефону 25 апреля и обратиться с жалобой как на некачественные медицинские услуги, так и на обман. В сообщении издания уточнялось, что речь идет о случаях, когда людям ставили несуществующие диагнозы, вынуждая их брать кредит на оплату дорогостоящего лечения.

О том, как россиян заставляют брать кредиты, рассказал 16 мая и новостной портал «Рамблер. Финансы». По его данным, в частности, в Сибири и на Урале в медицинском центре «ГлобалМед» людям после бесплатного обследования ставили диагноз «варикоз вен», после чего предлагали дорогостоящую схему лечения, на которую требовалось оформление кредита. Стоит отметить, что варикозное расширение вен — заболевание, чрезвычайно распространенное, и найти как минимум сосудистую сеточку на ногах можно у большинства людей старше 30 лет.

Остерегаться мошенников в области медицины советовали и жителям Оренбургской области: здесь региональная прокуратура опубликовала на своем сайте предупреждение для потенциальных жертв лжеврачей — это было сделано в связи с тем, что случаи обращения в ведомство от пострадавших в результате мошенничества в последнее время участились.

Прокуратура Оренбургской области объяснила жителям региона схему действий мошенников.

«Они звонят жителям региона с предложением бесплатных диагностических услуг, — говорится на сайте ведомства. — При обследовании пациента на «инновационном» оборудовании у него [якобы] выявляются серьезные проблемы со здоровьем и незамедлительно предлагается дорогостоящее, «чудодейственное» лечение, для оказания которого заключается договор о платном медицинском обслуживании».

Ведомство отмечает, что чаще всего от действий мошенников страдают пожилые люди, поскольку они испытывают больше доверия к тем, кто предлагает подобные услуги. При этом, по данным прокуратура Оренбургской области, своих жертв мошенники находит не только при помощи телефонных звонков, но и через смс, электронные сообщения и личное общение.

Отмечалось при этом, что раскрыть подобную схему чрезвычайно сложно.