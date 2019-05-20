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Раскрыто убийство помощника московского прокурора 

Lenta.ru + ещё 6 52 минуты назад
Фото: Андрей Глухих и Максим Лунегов Фото: telegram-канал «112»
Московские следователи раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, чье тело было обнаружено в съемной квартире 9 мая. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, задержаны двое подозреваемых — жители Перми Максим Лунегов и Андрей Глухих. Они — представители нетрадиционной сексуальной ориентации — познакомились с Некрасовым на сайте для мужчин. Пермяки приехали к помощнику прокурора в гости и вступили с ним в половую связь, во время которой тот скончался от травм.
Фотографии подозреваемых опубликовал Telegram-канал «112». В сообщении говорится, что подозреваемые охотились на гомосексуалистов с целью наживы. Лунегов душил Некрасова, а Глухих бил его в живот. Когда помощник прокурора скончался, визитеры связали ему руки и засунули галстук в рот.
Они похитили две системы нагревания табака IQOS, ноутбук, бутылку коньяка, бутылку водки, вещи погибшего и 100 рублей.
Об убийстве Некрасова стало известно 11 мая. На его теле были многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки, а во рту — галстук. В совершении преступления заподозрили коллегу погибшего. По первоначальной версии, убийство произошло по неосторожности и не связано с профессиональной деятельностью Некрасова.
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Криминал , Происшествия , Дмитрий Некрасов , Пермь
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