Раскрыто убийство помощника московского прокурора

Московские следователи раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова , чье тело было обнаружено в съемной квартире 9 мая. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержаны двое подозреваемых — жители Перми Максим Лунегов и Андрей Глухих. Они — представители нетрадиционной сексуальной ориентации — познакомились с Некрасовым на сайте для мужчин. Пермяки приехали к помощнику прокурора в гости и вступили с ним в половую связь, во время которой тот скончался от травм.

Фотографии подозреваемых опубликовал Telegram-канал «112». В сообщении говорится, что подозреваемые охотились на гомосексуалистов с целью наживы. Лунегов душил Некрасова, а Глухих бил его в живот. Когда помощник прокурора скончался, визитеры связали ему руки и засунули галстук в рот.

Они похитили две системы нагревания табака IQOS, ноутбук, бутылку коньяка, бутылку водки, вещи погибшего и 100 рублей.

Об убийстве Некрасова стало известно 11 мая. На его теле были многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки, а во рту — галстук. В совершении преступления заподозрили коллегу погибшего. По первоначальной версии, убийство произошло по неосторожности и не связано с профессиональной деятельностью Некрасова.