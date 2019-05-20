Осужденные за участие в ИГ устроили бунт в тюрьме

По данным агентства, бунт произошел в колонии строго режима в городе Вахдат.

Как отмечается, в результате происшествия погибли трое надзирателей.

При этом при бунте были убиты 29 заключенных.

Ранее сообщалось, что спецназ подавил бунт в психлечебнице в США.

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.