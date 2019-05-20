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Осужденные за участие в ИГ устроили бунт в тюрьме 

Газета.Ru + ещё 10 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Таджикистане осужденные за членство в террористической группировке "Исламское государство" устроили бунт в тюрьме. Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, бунт произошел в колонии строго режима в городе Вахдат.
Как отмечается, в результате происшествия погибли трое надзирателей.
При этом при бунте были убиты 29 заключенных.
Ранее сообщалось, что спецназ подавил бунт в психлечебнице в США.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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Криминал , Пожары , Происшествия , Исламское государство , Таджикистан
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