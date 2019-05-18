Соловьев рассказал, где взять деньги на повышение зарплат и пенсий

Пополнить государственную казну и найти средства на повышение пенсий и зарплат бюджетникам можно, более пристально присмотревшись к высокопоставленным силовикам. Об этом заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев , комментируя изъятие 12 млрд рублей у арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

«Еще один «настоящий» полковник… — написал Соловьев в Twitter. — А может пора и к другим званиям присмотреться».

По мнению телеведущего, от этого «казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны», а кроме того, «сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий, и на инвестиции еще останется».

Черкалин был задержан в конце апреля по подозрению в получении взятки в размере 850 тысяч долларов, напоминает агентство Nation News. По данным СМИ, при проведении обыска в трех квартирах полковника было изъято ценностей на 12 млрд рублей. Средства хранились в в наличных рублях, долларах, евро, акциях, ценных бумагах, драгоценностях и часах элитных марок.