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Соловьев рассказал, где взять деньги на повышение зарплат и пенсий 

Ura.Ru 6 часов назад
Пополнить государственную казну и найти средства на повышение пенсий и зарплат бюджетникам можно, более пристально присмотревшись к высокопоставленным силовикам. Об этом заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя изъятие 12 млрд рублей у арестованного полковника ФСБ Кирилла Черкалина.
«Еще один «настоящий» полковник… — написал Соловьев в Twitter. — А может пора и к другим званиям присмотреться».
По мнению телеведущего, от этого «казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны», а кроме того, «сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий, и на инвестиции еще останется».
Черкалин был задержан в конце апреля по подозрению в получении взятки в размере 850 тысяч долларов, напоминает агентство Nation News. По данным СМИ, при проведении обыска в трех квартирах полковника было изъято ценностей на 12 млрд рублей. Средства хранились в в наличных рублях, долларах, евро, акциях, ценных бумагах, драгоценностях и часах элитных марок.
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Комментарии2
Криминал , Видео , Шоу-бизнес , Владимир Соловьев , ФСБ
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