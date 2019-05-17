Экс-сотрудника архангельского МВД приговорили к 11 годам колонии за взяточничество

"В отношении него [бывшего начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области] приговором назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 4 млн рублей, с лишением специального звания "полковник внутренней службы", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", "Превышение должностных полномочий" и в трех эпизодах получения должностным лицом взятки за совершение незаконных действий, совершенные в крупном и в особо крупных размерах.

Судом установлено, что в 2013 году осужденный получил взятку в размере 2 млн рублей за обеспечение победы строительной компании в торгах на право заключения контракта на реконструкцию административного здания УМВД России по Архангельской области. В 2014-2015 годах от этой же компании получил взятку в размере 1 млн рублей за подготовку и согласование документов о приемке невыполненных работ на сумму 20 млн рублей. В 2013-2015 годах получил взятку на сумму не менее 900 тыс. рублей за обеспечение победы коммерческой организации в 14 аукционах, проводимых МВД.