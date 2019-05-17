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Экс-сотрудника архангельского МВД приговорили к 11 годам колонии за взяточничество 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший начальник управления организации тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области приговорен к 11 годам колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и получение взяток на сумму около 4 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области.
"В отношении него [бывшего начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области] приговором назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 4 млн рублей, с лишением специального звания "полковник внутренней службы", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", "Превышение должностных полномочий" и в трех эпизодах получения должностным лицом взятки за совершение незаконных действий, совершенные в крупном и в особо крупных размерах.
Судом установлено, что в 2013 году осужденный получил взятку в размере 2 млн рублей за обеспечение победы строительной компании в торгах на право заключения контракта на реконструкцию административного здания УМВД России по Архангельской области. В 2014-2015 годах от этой же компании получил взятку в размере 1 млн рублей за подготовку и согласование документов о приемке невыполненных работ на сумму 20 млн рублей. В 2013-2015 годах получил взятку на сумму не менее 900 тыс. рублей за обеспечение победы коммерческой организации в 14 аукционах, проводимых МВД.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , Архангельская Область
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