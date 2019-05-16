В деле «Зимней вишни» появилась ОПГ

Кемерове открылось первое судебное заседание по делу о пожаре, унесшем жизни 60 человек. По версии обвинения, экс-гендиректор компании — собственника ТРЦ создала преступную группу, создававшую видимость обеспечения пожарной безопасности

В Кемерове начался суд по делу о пожаре в «Зимней вишне». На скамье подсудимых семь человек, в том числе экс-гендиректор компании — собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, управляющая Надежда Судденок, начальник пожарного караула Сергей Генин.

По версии обвинения, Юлия Богданова руководила ОПГ, задачей которой было «создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ». Журналиста и политолога из Новокузнецка Ростислава Бардокина такая формулировка удивила:

«Все, безусловно, ждут справедливого наказания, потому что, несмотря на то что в целом в Кузбассе за его историю происходило много техногенных аварий, взрывы на шахтах и так далее, но здесь погибли дети, поэтому эта история, несмотря на то что прошло уже больше года, для всех очень остра и жива. Более того, погибли дети не только из Кемерова, но и из других городов. У моего товарища из Междуреченска ребенок 12 лет с мамой пошел туда в кинотеатр. Мама спаслась, а он нет. Соглашаться или не соглашаться с мнением прокуратуры… Честно говоря, меня формулировка очень сильно удивила, что выявлена ОПГ для нарушения требований пожарной безопасности. Я думаю, что если это считать ОПГ, то в большинстве торговых центров, каких-то стадионов везде организованные преступные группировки».

Попытка вменить создание ОПГ — это уже тенденция, однако перспективы у такого обвинения неясны, считает экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов

«Конечно же, люди хотят увидеть справедливость: кто виноват? Но мы хотим увидеть действительно справедливость, а не расправу. У нас вообще в последнее время очень часто стали квалифицировать с такой натяжкой либо преступное сообщество, либо преступную группу. Для чего это делается? А авось в суде пройдет! Вроде и состав тяжкий и особо тяжкий — ну так, на всякий случай. В преступную группу или преступное сообщество я не верю просто не как человек, а как, в первую очередь, юрист-криминалист. Натянуто это, мне кажется, по крайней мере, из того, что я вижу. Ничего не мешает им в условиях действующей системы расследования уголовных дел вменить такую квалификацию. Другое дело, как суд к этому отнесется. И очень часто бывает, может быть, даже в 70-80% случаев, что эта ОПГ судом не принимается во внимание, ее просто-напросто отсекают, поэтому я не исключаю, что, скорее всего, эта статья не будет иметь какой-то юридической перспективы».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года из-за замыкания электропроводки. Погибли 60 человек, большая часть — дети, пострадали 147 посетителей центра. Потерпевшие потребовали компенсацию на общую сумму почти в 3 млрд рублей.