В управлении Росимущества по Петербургу проходят обыски

"Проходит обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", — сказал собеседник агентства.

По данным интернет-ресурса "Фонтанка", обыски связаны с недостатком лесоматериалов, конфискованных сотрудниками ведомства. По информации издания, отделом реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность РФ, в территориальном управлении Росимущества по Петербургу руководит Михаил Ставпенок.