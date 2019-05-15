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В управлении Росимущества по Петербургу проходят обыски 

РИА Новости + ещё 3 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники следственного управления СК России по Ленинградской области участвуют в обысках в территориальном управлении Росимущества по Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Проходит обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере", — сказал собеседник агентства.
По данным интернет-ресурса "Фонтанка", обыски связаны с недостатком лесоматериалов, конфискованных сотрудниками ведомства. По информации издания, отделом реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность РФ, в территориальном управлении Росимущества по Петербургу руководит Михаил Ставпенок.
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Криминал , Происшествия , Росимущество , СКР , РИА Новости , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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