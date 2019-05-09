Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.

При этом срок тюремного заключения обвиняемой составит от 4 до 12 лет. Такой "плавающий " диапазон означает, что Анна Сорокина проведет в тюрьме не менее четырех лет с учетом примерно полутора лет, которые она уже провела в предварительном заключении. После этого будет рассмотрен вопрос о возможности ее досрочного освобождения и депортации в Германию за просроченную до ареста визу, передает РИА Новости.

Псевдомиллионерша Анна Сорокина приехала в США в 2016 году из Германии, куда переехала из России в 16-летнем возрасте. В США молодая женщина, представлявшаяся как Анна Делви, выдавала себя за наследницу 60-миллионного состояния в Германии. Используя эту выдуманную историю, она получила в высший свет Нью-Йорка.

Анну Сорокину обвиняют, в том числе, в хищении до 275 тысяч долларов. В США она месяцами жила в долг в дорогих отелях, устраивала ужины для друзей в лучших ресторанах Нью-Йорка, одновременно пытаясь получить по подложным документам кредит на 22 миллиона долларов для строительства выставочного центра. В итоге перезанять деньги ей не удалось, из последнего отеля мошенница была выселена за долги, так что ей пришлось просить знакомых о ночлеге. В октябре 2017 года Сорокина была арестована года и с тех пор находится в тюрьме.