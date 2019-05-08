Бывшего майора ФСБ приговорили к десяти годам за взятку

Инстанция назначила гражданину наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу — 20 млн рублей. Денежное взыскание равно сумме незаконного вознаграждения, переданного руководством одной из «дочек» «Газпрома» , пишет «Интерфакс-ЮГ».

Обвиняемый также лишён звания майора и права занимать руководящие посты в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на пять лет.

По версии следствия, Старых, злоупотребив полномочиями, устроил проверку подразделению «Газпром транссервис» в городе Темрюк Краснодарского края. Угрожая возбудить уголовное дело, офицер потребовал у топ-менеджеров крупную сумму.

Руководство сырьевой компании сообщило об этом в правоохранительные органы . Во время получения денег через посредника Старых задержали.

Ранее News.ru сообщал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам колонии общего режима экс-полицейского, который в мае прошлого года избил 15-летнего подростка, приклеившего стикер с символикой футбольной команды на припаркованный патрульный автомобиль.