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Бывшего майора ФСБ приговорили к десяти годам за взятку 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гарнизонный военный суд Краснодара огласил приговор бывшему сотруднику Федеральной службы безопасности Ивану Старых. Фигуранта признали виновным в получении взятки.
Инстанция назначила гражданину наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу — 20 млн рублей. Денежное взыскание равно сумме незаконного вознаграждения, переданного руководством одной из «дочек» «Газпрома», пишет «Интерфакс-ЮГ».
Обвиняемый также лишён звания майора и права занимать руководящие посты в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на пять лет.
По версии следствия, Старых, злоупотребив полномочиями, устроил проверку подразделению «Газпром транссервис» в городе Темрюк Краснодарского края. Угрожая возбудить уголовное дело, офицер потребовал у топ-менеджеров крупную сумму.
Руководство сырьевой компании сообщило об этом в правоохранительные органы. Во время получения денег через посредника Старых задержали.
Ранее News.ru сообщал, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам колонии общего режима экс-полицейского, который в мае прошлого года избил 15-летнего подростка, приклеившего стикер с символикой футбольной команды на припаркованный патрульный автомобиль.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСБ , Газпром , МВД , ФСИН , Интерфакс , Краснодар
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