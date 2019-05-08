СМИ: подозреваемый в РФ в шпионаже Уилан утверждает, что был арестован в ответ на санкции

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, в письмах своим родственникам в США утверждает, что его задержание было ответом на санкции, введенные Вашингтоном против Москвы . Об этом сообщает во вторник журнал Foreign Policy, в распоряжении которого оказалась эта корреспонденция.

"Это на 100% связано с работой. Обратитесь в BorgWarner за поддержкой. Это ответ на санкции", — говорится в письме Уилана, которое его семья получила 26 марта.

48-летний Уилан числится руководителем службы безопасности в американской компании BorgWarner, базирующейся в Мичигане и занимающейся производством комплектующих для автомобилей. Письмо было продиктовано им во время встречи с адвокатами в СИЗО и записано переводчиком, а затем отправлено семье Уилана по электронной почте в виде фотографии.

Во втором письме, написанном уже от руки самим арестованным, Уилан поясняет свое первое письмо и утверждает, что его задержание было местью компании BorgWarner, однако российские власти якобы стремились навредить не конкретно этой компании, а искали любую подходящую американскую фирму. Фотография этой записки была получена родственниками 10 апреля.

Впрочем, эксперты, опрошенные Foreign Policy, во многом скептически отнеслись к подобной версии. Бывший руководитель одного из подразделений в Госдепартаменте США Ричард Нефью, занимавшийся вопросами санкционный политики, заявил, что если бы это действительно было целью российских властей, они могли бы выбрать намного более известную и крупную компанию.

"Если вы выбираете цель для того, чтобы "взять заложника", и речь идет о санкциях, то, конечно, не обижайтесь, но вы не станете выбирать этого человека и эту компанию", — заявил он журналу.

Другие американские эксперты, в том числе бывший глава отдела ЦРУ , занимающегося операциями в России, Стивен Холл , утверждал, что Уилан написал эти письма под диктовку российских спецслужб, не пояснив, однако, какой в этом смысл.

"Вопрос заключается в том, какова их конечная цель? Зачем это было сделано? Хотели ли они просто послать сигнал Соединенным Штатам, что в случае продолжения ухудшения отношений американские граждане в Москве будут в опасности?" — сказал он.