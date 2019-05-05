В российские города завозят поддельный алкоголь. В праздники на нем зарабатывают миллионы

В марте этого года в Нижегородской области полицейские закрыли крупный цех по производству поддельного алкоголя. На складе оперативники нашли около 60 тысяч бутылок коньяка и водки, готовых к продаже. В полиции заявляют: перед длинными выходными — новогодними и майскими праздниками — в крупные города России поступает наибольшее количество контрафактного алкоголя, поэтому в преддверии 1 и 9 мая шансы приобрести в магазине спиртосодержащий суррогат многократно возрастают. В масштабах и особенностях российского бутлегерства разбиралась «Лента.ру».

Охота на бутлегеров

За последние полгода правоохранительные органы обнаруживали цеха по производству нелегального алкоголя в нескольких регионах России — в том числе в Москве Подмосковье и на Кузбассе. Уловом оперативников, среди прочего, стали около 170 тысяч бутылок с поддельным спиртным, а также семь тонн контрафактной водки, коньяка и виски, которые еще не успели разлить. По данным МВД, сегодня бутлегеры работают по всей стране, но их крупнейшие цеха, как правило, расположены поблизости от мегаполисов.

— Производство нелегального алкоголя — серьезная статья дохода для криминала, — говорит источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. — Одна из главных проблем преступного мира в этой отрасли — логистика. Причем из всех ее этапов складирование готовой продукции перед отправкой на продажу — самый рискованный. Поэтому крупнейшие склады с контрафактом, своеобразные перевалочные пункты, стараются размещать у крупных городов, чтобы минимизировать время хранения готовой продукции.

Источник отмечает: пик поставок поддельного спиртного (в основном популярных марок водки, коньяка и виски) в Москву, Санкт-Петербург и города-миллионники приходится на преддверие длинных выходных — новогодних и майских праздников. В это время большую охоту на бутлегеров начинают правоохранительные органы.

— Для обнаружения подпольных производств, в частности, следят за нелегальными мигрантами, — отмечает собеседник «Ленты.ру». — Люди без документов, без возможности устроиться на официальную работу идут на нелегальные производства в погоне за длинным рублем. Только рейд в Богодске обернулся задержанием 23 мигрантов из Средней Азии, которые работали в подпольном цеху. Но так бывает не всегда — порой на бутлегеров работают и россияне.

Лучше, чем в Мозамбике

В октябре прошлого года международная исследовательская компания Euromonitor International обнародовала исследование о нелегальном алкоголе в 24 странах мира. Его доля, как следует из документа, в России составляет 28,5 процента — это сопоставимо со странами Латинской Америки: Эквадором (29 процентов) и Доминиканой (31 процент). Для сравнения, в Африке ситуация куда хуже: доля нелегального алкоголя в Мозамбике составляет 73 процента, а в Замбии — 69 процентов. Прибыль бутлегеров в России оценивается в 9,4 миллиарда долларов в год.

«Рынок нелегального алкоголя движут те же силы, что и рынок легальной продукции. В то время как потребители ищут наиболее выгодное для себя предложение, продавцы ищут прибыли. И до тех пор, пока на нелегальный алкоголь есть спрос, а бутлегерский бизнес остается прибыльным, преступники будут находить способы обойти закон», — констатируют авторы доклада.

Основными факторами, благодаря которым торговля поддельным алкоголем процветает, одинаковы по всему миру. Это проблемы с законодательством, слабый госконтроль, большая разница в ценах на легальное и нелегальное спиртное и, конечно, коррупция.

«Малоимущие нередко покупают контрафакт, думая, что приобретают продукцию премиальных марок по невысокой цене. Кроме того, некоторые продавцы специально торгуют легальной и нелегальной продукцией, чтобы запутать потребителя. Контрафактный товар часто встречается на площадках интернет-магазинов, где покупателю сложнее понять происхождение алкоголя», — утверждают составители доклада.

Подпольные стандарты

Контрафактный алкоголь априори считается опасным для здоровья. Источник «Ленты.ру» отмечает: нелегальные спиртные напитки вреднее легально произведенных, но их употребление не обязательно обернется летальным исходом.

— Мы все понимаем, что когда такая продукция производится в больших объемах — это делается для заработка, — говорит он. — Никому не нужно, чтобы люди травились или умирали от нелегального алкоголя. Его же никто больше не купит! Даже при подпольном производстве спиртного соблюдаются определенные технологические стандарты.

Они, само собой, далеки от идеала: бутлегеры отходят от санитарных норм, не следят строго за качеством сырья, очисткой продукции, или, например, подготовкой бутылок. Но вряд ли все эти нарушения сами по себе приведут к смертям.

— Добыть сырье для производства контрафактного алкоголя в России сегодня несложно, — отмечает источник в правоохранительных органах. — Низкокачественный спирт-сырец или ректификат (очищенный спирт) приобретают разными способами. В том числе и у легальных производителей. Но что и где потом делают с этим сырьем — никто не знает.

При этом для бутлегеров не составляет труда получать не только сырье, но и фирменные бутылки любых популярных марок. В России налажен сбор стеклотары, а потому само стекло — не проблема. Что до производства фирменных бутылок, то оно на черном рынке ведется по отработанным технологиям. По виртуальным моделям создаются заготовки форм, которые используются для отливки готовых бутылок. К слову, фальшивые акцизные марки, тару, сырье — практически все это сейчас можно купить в даркнете.

Риски — вверх

По мнению врача-нарколога Руслана Исаева, длинные выходные — это всегда всплеск употребления алкоголя, причем не только в России, но и в других странах мира. При этом доля поддельного алкоголя автоматически растет с увеличением объемов купленного и выпитого в целом. Это, в свою очередь, может привести к росту обращений россиян в токсикологические центры. Главная же опасность таится в метаноле.

По данным Роспотребнадзора, для смертельного отравления метиловым спиртом достаточно 30 миллилитров, а доза в 5-10 миллилитров может привести к тяжелому отравлению и слепоте. Ежегодно в России регистрируют около 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80 процентов приводят к летальным исходам.

У метилового спирта слабый запах, не отличимый от этилового (пищевого); он дешевый и хорошо очищает стекло. Но при употреблении внутрь метанол действует как сильный кумулятивный яд, влияющий на нервную и сосудистую системы, зрительный нерв и сетчатку глаз.

Самым громким случаем массового отравления метиловым спиртом стала трагедия в Иркутске: в декабре 2016 года в городе отравились более 120 человек, 76 из них погибли. Метанол содержался в концентрате для принятия ванн — спиртосодержащей жидкости «Боярышник».

Само собой, она не предназначалась для употребления внутрь, но «Боярышник» все равно пили из-за этилового спирта в его составе. Но в той роковой партии вместо него оказался метанол. Позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что все погибшие скончались именно от отравления этим веществом.

Бутлегеры очень быстро отреагировали на изменение спроса, когда не только асоциальные элементы, но и просто малообеспеченные граждане из экономии стали пить «Боярышник». Не желая терять прибыль теневые дельцы стали подделывать и парфюмерное средство. Их подвела ошибка: вместо этанола в поддельный «Боярышник» добавили метанол.

Согласно новой концепции ЗОЖ, разработанной в правительстве, россияне должны за пять лет уменьшить употребление алкоголя на 10 процентов — с 6,6 до 6 литров в год. Окажется ли проект успешным — покажет время. Ну, а пока как и сколько пить в праздники — каждый решает для себя сам.