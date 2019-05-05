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Омбудсмен рассказала о ребенке, найденном на месте убийства на Урале 

РИА Новости + ещё 60 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Ребенок, найденный в коляске в частном жилом доме в Челябинской области, где обнаружили пятерых убитых, сейчас в больнице для оценки состояния здоровья, сообщила РИА Новости в субботу уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.
По данным следствия, 4 мая в жилом доме города Нязепетровск нашли тела четырех взрослых и 4-летнего ребенка с ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело. Убиты были двое мужчин и две женщины.
Также, по данным источника в правоохранительных органах, в доме была найдена коляска с ребенком, он жив. В дом к местным жителям — мужчине и его сожительнице — пришла ее знакомая с двумя детьми, 4-летним сыном и ребенком в коляске, уточнял он.
"С нашей стороны мы взяли под контроль ситуацию с жизнеустройством двух ребятишек (у убитой женщины осталось двое детей — ребенок, находившийся в коляске, и школьник). Самый младший сейчас в больнице для оценки состояния здоровья, еще один ребенок с бабушкой. Планируется установить опеку", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в настоящее время необходимые вопросы решают социальные службы, детям окажут всю необходимую помощь.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Челябинская Область
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