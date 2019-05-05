Омбудсмен рассказала о ребенке, найденном на месте убийства на Урале

Ребенок, найденный в коляске в частном жилом доме в Челябинской области , где обнаружили пятерых убитых, сейчас в больнице для оценки состояния здоровья, сообщила РИА Новости в субботу уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

По данным следствия, 4 мая в жилом доме города Нязепетровск нашли тела четырех взрослых и 4-летнего ребенка с ножевыми ранениями, возбуждено уголовное дело. Убиты были двое мужчин и две женщины.

Также, по данным источника в правоохранительных органах, в доме была найдена коляска с ребенком, он жив. В дом к местным жителям — мужчине и его сожительнице — пришла ее знакомая с двумя детьми, 4-летним сыном и ребенком в коляске, уточнял он.

"С нашей стороны мы взяли под контроль ситуацию с жизнеустройством двух ребятишек (у убитой женщины осталось двое детей — ребенок, находившийся в коляске, и школьник). Самый младший сейчас в больнице для оценки состояния здоровья, еще один ребенок с бабушкой. Планируется установить опеку", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время необходимые вопросы решают социальные службы, детям окажут всю необходимую помощь.