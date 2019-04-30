Изнасилование в Уфе: о чем соврал экс-полицейский

Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы. Сейчас следствие выясняет, кто помог Яромчуку получить поддельные медицинские документы. 26 апреля эти справки стали основанием для того, чтобы суд Уфы выпустил Яромчука из СИЗО под домашний арест.

В Уфе следователи разыскивают людей, которые выдали экс-полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании 23-летней дознавательницы, справку о наличии у него тяжелой болезни. Источник в следственных органах Башкирии сообщил ТАСС, что против Яромчука возбуждено новое уголовное дело по статье 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

Адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов в свою очередь отмечает, что дело возбуждено в отношении юристов, предоставивших в суд справки о медицинском состоянии подсудимого, пишет сайт kp.ru. Напомним, что в феврале 2019 года защита заявила о том, что у экс-полицейского обнаружена опухоль мозга. Тогда Багаутдинов рассказал, что 26 декабря во время судебного заседания у его подзащитного случился «первый приступ». «Из зала суда его госпитализировали на „скорой“ в 18-ю больницу. Там он прошел обследование, ему сделали компьютерную томографию головного мозга. Все медицинские документы я отвез в 21-ю больницу», — пояснил он.

Юрист утверждает, что справки настоящие. Кроме того, наличие опухоли якобы подтвердили в специализированной клинике в Москве. По словам адвоката, речь идет о доброкачественном образовании, которое нужно либо оперировать, либо лечить амбулаторно. «Мы никогда не говорили, что у него онкология. Надо продолжить обследование», — добавил он. Заведующий нейрохирургического отделения больницы посоветовал сделать углубленное медобследование. При этом он отметил, что опухоль может увеличиваться на фоне повышенного давления, заявил Багаутдинов.

26 апреля суд изменил экс-силовику меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, который должен был начаться 1 мая. Наказание смягчили в том числе из-за ухудшения здоровья подозреваемого. Кроме того, следствие не смогло доказать, что у Яромчука будет возможность скрыться или оказать давление на свидетелей.

Его защитник подчеркивал, что следствие, которое длилось шесть месяцев, закончено, и «давить уже не на кого». Сейчас обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела.

Однако следователи не согласились с решением суда — они самостоятельно повезли Яромчука в больницу для проведения МРТ. Обследование не подтвердило наличие опухоли. Было возбуждено уголовное дело. Кроме того, на решение перевести обвиняемого под домашний арест подали апелляции прокуратура Уфы и сторона потерпевшей.

Помимо Яромчука в деле об изнасиловании есть еще два фигуранта — экс-полицейские 50-летний Салават Галиев и 51-летний Эдуард Матвеев . Со 2 ноября прошлого года они находятся в СИЗО. 29 апреля им продлили арест до 31 мая. По словам защиты, потерпевшая написала заявление с просьбой не отпускать на свободу обвиняемых. Тем не менее они намерены обжаловать решение суда о продлении ареста.

Напомним, что, по версии СК, в ночь на 30 октября 2018 года трое обвиняемых, будучи в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, напали на 23-летнюю коллегу-дознавательницу и изнасиловали ее. Как утверждает потерпевшая, издевательства продолжались всю ночь. СМИ писали, что перед преступлением полицейские распивали алкоголь, а молодую дознавательницу в компанию пригласила ее коллега.

Дело в отношении мужчин возбудили по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Трое обвиняемых уволили из органов внутренних дел в связи с «поступком, порочащим честь». Потерпевшая девушка также была уволена по результатам внутренней проверки — за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии сообщила, что судебно-медицинская экспертиза выявила на теле потерпевшей характерные для жертв изнасилования травмы. Позже в результате ДНК-экспертизы на теле девушки были обнаружены биоматериалы одного из полицейских.