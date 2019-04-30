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В Минэкономики Дагестана проходят обыски 

RT на русском + ещё 55 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве экономики Дагестана проходят обыски. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов.
«Хасбулатов задержан на двое суток. По месту работы и проживания идут обыски», — сказал источник в силовых структурах.
11 апреля сообщалось, что глава Дербентского района Республики Дагестан Магомед Джелилов обвиняется по трём эпизодам крупной растраты.
По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, используя своё должностное положение, незаконно передал в безвозмездное пользование своим родственникам три земельных участка в Дербентском районе общей площадью 3 гектара.
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Криминал , Происшествия , Минэкономразвития , Республика Дагестан
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