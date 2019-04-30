Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в «Матросской тишине» 

RT на русском + ещё 6 35 минут назад
Фото: РИА Новости
В Следственном комитете сообщили о задержании подозреваемого в сбыте наркотиков в московском следственном изоляторе «Маросская тишина», им оказался ранее судимый мужчина 1984 года рождения.
«Благодаря совместной работе следователей ГСУ, сотрудников ФСБ России, ОСБ УФСИН по городу Москве и столичной полиции по подозрению в совершнии сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, вследствие отравления наркотическими веществами в СИЗО пострадали четверо арестантов, двое из которых скончались.
Ранее факту отравления в «Матросской Тишине» возбудили дело по трём статьям.
RT на русском: последние новости
Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырём годам колонии Суд вынес приговор ещё одному участнику нападения в школе в Перми В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов
Криминал , Происшествия , ФСБ , СКР , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев пригрозил военным ударом «там, где его не ждут»280
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам8
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам3
Новое лицо Стаса Михайлова
Уходящая натура: дачники как исчезающий класс86
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
«У Андрея проблемы с психикой»
Шоу-бизнес
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
Российские моряки погибли «при странных обстоятельствах»
Происшествия
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение