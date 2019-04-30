Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Повредившему картину Репина в Третьяковке дали 2,5 года 

Москва24 + ещё 49 5 часов назад
Фото: ТАСС
Замоскворецкий суд решил судьбу Игоря Подпорина, повредившего раму и полотно картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г. " в Третьяковской галерее. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и шесть месяцев, передает Агентство "Москва".
При этом во время прений прокурор просил посадить частично признавшего вину Подпорина на три года.
По словам судьи, мужчина повредил объект культурного наследия, представляющий особую культурную ценность.
Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.
Москва24: последние новости
Дело на отца сестер Хачатурян могут завести посмертно Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Суд арестовал обвиняемого в поставке наркотиков в "Матросскую тишину"
Криминал , Происшествия , Илья Репин , Иван Грозный , ФСИН , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всё, больше не ваш? На Украине «забыли» про Крым
«Владимир не готов»: Жена Зеленского сделала признание
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Заставили? Вскрылась правда о скандале на «Голосе»
Шура остался бомжом
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение