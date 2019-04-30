Повредившему картину Репина в Третьяковке дали 2,5 года

При этом во время прений прокурор просил посадить частично признавшего вину Подпорина на три года.

По словам судьи, мужчина повредил объект культурного наследия, представляющий особую культурную ценность.

Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.