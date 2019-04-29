Служили три полковника. Офицеры ФСБ арестованы за взятки и мошенничество

Басманный суд Москвы заключил под стражу двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковников ФСБ в отставке Дмитрия Фролова Андрея Васильева . Следствие обвиняет их в хищении на сумму 490 млн рублей, а потерпевшим по их делу проходит известный бизнесмен Серей Гляделкин, которые в свое время усадил на скамью подсудимых бывшего вице-мэра столицы Александра Рябинина

Вскоре по данным Business FM, третьим обвиняемым по делу чекистов может стать и их бывший начальник, действующий руководитель отдела управления «К» полковник Кирилл Черкалин.

Накануне последний был арестован 235-м гарнизонным военным судом за получение взяток (ч. 6 ст.290 УК РФ). Его дело расследует Военное следственное управление Следственного комитета России . Однако, как удалось узнать Business FM, в деле Фролова и Васильева Черкалин фигурирует как один из участников преступной группы, которая провернула аферу, в результате которой предприниматель Гляделкин вынужден был отдать свою долю в коммерческой фирме «Юпромконсалтинг», основным видом деятельности которой было вложение в ценные бумаги. В этой связи к обвинению во взяточничестве Черкалину скорее всего добавят мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). А дело может быть передано в центральный аппарат СКР.

Расследованием же дела о мошенничестве в настоящее время занимается Главное следственное управление СК России. В этой связи бывших чекистов доставили в пятницу вечером на арест в Басманный суд столицы, где следствие ходатайствовало об аресте фигурантов, которым накануне было предъявлено обвинение. Заседания у судьи Юлии Сафиной заняли считанные минуты и уложились в один час. У доставленного под конвоем 49-летннего Дмитрия Фролова правая рука была в гипсе и висела на перевязи.

Свобода в обмен на бизнес

По версии следствия, в 2011 году, являясь сотрудниками центрального аппарата ФСБ и, действуя в составе организованной группы, в которую входили Фролов, Васильев, Черкалин и другие, правоохранители использовали свое служебное положение для того, чтобы получить долю в уставном капитале фирмы «Юпромконсалтинг». «Они ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности. Это ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы», — говорится в материалах дела. «Соучастники убедили Гляделкина передать ему фактически принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО „Юрпромконсалтинг“, — сказал следователь. — Полученным они распорядились по своему усмотрению, причинив Гляделкину ущерб на сумму не менее 490 млн рублей, что было соразмерно его доле».

Следователь настаивал на аресте фигурантов, ссылаясь, в частности на то, что оба хоть уже и не служат в ФСБ, однако обладают обширными связями в правоохранительных органах , которыми могут воспользоваться, чтобы помешать расследованию.

В свою очередь адвокаты заявили о недоказанности обвинения, назвав доводы следствия о том, что их подзащитные могут скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевшего, а также уничтожить доказательства, голословными.

Так защитники утверждали, что в отсутствует вообще само событие преступления. «Из материалов дела вообще неясно какое отношение потерпевший Гляделкин имеет к компании „Юрпромконсалтинг“ и „Экосток“ — указал защитник Фролова, который не пожелал представиться.

Стоит отметить, что согласно базе СПАК, предприниматель Сергей Гляделкин, действительно, никогда не был в числе соучредителей ныне ликвидированного ООО „Юрпромконсалтинг“. В разные годы совладельцами общества в общей сложности являлись около двух десятков юридических лиц, в том числе ООО „Экосток“, владевшая в 2010 году 49% акций фирмы. Этой компании тоже уже не существует. Ее совладельцами ранее числились Игорь Ткач Игорь Ковпак . Последний упоминался в деле как свидетель.

Обвинения в адрес вице-мэра

Выступая в суде, защитники апеллировали к тому, что в деле „отсутствуют доказательства о схеме владения долями в этих предприятиях“, как потерпевшего, так и обвиняемых. А доводы о возможности фигурантов „повлиять, на расследование оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства подтверждаются лишь оперативными справками. „Я таких рапортов в отношении всех присутствующих здесь могу принести“, — бросил в сердцах защитник Фролова. Он просил не принимать во внимание заявление от имени Гляделкна, в котором тот просил „огородить его от возможных посягательств“ со стороны Фролова и Васильева. Адвокат заявил, что потерпевший является заинтересованным лицом.

В свою очередь адвокат Андрея Васильева Виктор Макаренко указал, что его клиент упоминается лишь в одном документе следствия, которое ссылается на то, что Васильева организовал две встречи Сергея с участием Дмитрия Фролова.

Он рассказал, что на допросе в СК подзащитный не признал вину и подробно описал свои отношения Гляделкиным, который ранее был потерпевшим в деле, „по которому впоследствии был осуждён высокопоставленный сотрудник мэрии“. Отдел Васильева и Фролова занимался оперативным сопровождением данного расследования. Стоит отметить, что хотя имени высокопоставленного чиновника защитник не назвал, ясно что речь шла о бывшем вице-мэре Москвы Александре Рябинине. Известно, что в свое время Сергей Гляделкин пострадал от действий. В июле 2012 года Пресненский суд Москвы приговорил Рябинина к трем годам лишения свободы условно за мошенничество и превышение должностных полномочий. Установлено, что согласование инвестиционного контракта на строительство жилого комплекса в районе „Левобережный“ в Москве чиновник требовал у коммерсанта переоформить на его дочь Яну здание на улице Бахрушина стоимостью не менее 45 миллиона рублей и передать 1 млн долларов. Подрядчиком в строительстве выступало ЗАО „Мосстроймеханизация-1“ — фирма, подконтрольная Гляделкину. Ее бенифециарами были ранее упомянутые Игорь Ткач и Игорь Ковпак.

Бизнес с сыном генпрокурора?

Бизнесмен Гляделкин же довольно интересная и непростая личность. До 2005 года он возглавлял ГУП „Центр-Москва“, которая курировала стройки в центре столицы. А в 2017 году издание „Медуза“ сообщила, у него и его сына якобы имелся совместный бизнес с одним из сыновей генпрокурора Юрия Чайки Игорем по сбору и переработке мусора. Впрочем сам Игорь Чайка это отрицал. По сведениям издания, фирмы, входящие в Avenue Industrial Group Гляделкиных якобы получили в свое время контракты на установки общественных туалетов.

Адвокаты Дмитрия Фролова и Андрея Васильева просили суд ходатайства об аресте фигурантов отклонить, но если суд на это не согласится, то избрать отставным чекистам домашний арест. Сами обвиняемые поддержали просьбу. При этом 46-летний Андрей Васильев был немногословным и просто присоединился к защите. Фролов же сказал пару слов. Он сослался на проблемы со здоровьем. „Мне требуется помощь в связи с имеющимся переломом. Я никуда не скрывался не убегал, загранпаспорта у меня нет и не так и немного связей осталось у меня в правоохранительной системе“, — сказал он. Однако суд не убедил. В итоге оба фигуранта были заключены в СИЗО до 25 июня. Из защитники пообещали обжаловать арест.

Что же касается Кирилла Черкалина, то некоторые СМИ связали его арест с делом экс-совладельца банка „Югра“ Алексея Хотина , из-за того, что его отдел специализировался банках. А источник газеты „Коммерсантъ“ сообщил, что при обысках у него изъяли

крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности, не исключив, что он может оказаться „вторым полковником Захарченко“.