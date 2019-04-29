В СИЗО отправлены двое бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за аферу на 490 млн рублей. По данным Business FM, третьим обвиняемым скоро может стать их бывший начальник, полковник Черкалин
Басманный суд Москвы заключил под стражу двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковников ФСБ в отставке Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Следствие обвиняет их в хищении на сумму 490 млн рублей, а потерпевшим по их делу проходит известный бизнесмен Серей Гляделкин, которые в свое время усадил на скамью подсудимых бывшего вице-мэра столицы Александра Рябинина.
Вскоре по данным Business FM, третьим обвиняемым по делу чекистов может стать и их бывший начальник, действующий руководитель отдела управления «К» полковник Кирилл Черкалин.
Накануне последний был арестован 235-м гарнизонным военным судом за получение взяток (ч. 6 ст.290 УК РФ). Его дело расследует Военное следственное управление Следственного комитета России. Однако, как удалось узнать Business FM, в деле Фролова и Васильева Черкалин фигурирует как один из участников преступной группы, которая провернула аферу, в результате которой предприниматель Гляделкин вынужден был отдать свою долю в коммерческой фирме «Юпромконсалтинг», основным видом деятельности которой было вложение в ценные бумаги. В этой связи к обвинению во взяточничестве Черкалину скорее всего добавят мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). А дело может быть передано в центральный аппарат СКР.
Расследованием же дела о мошенничестве в настоящее время занимается Главное следственное управление СК России. В этой связи бывших чекистов доставили в пятницу вечером на арест в Басманный суд столицы, где следствие ходатайствовало об аресте фигурантов, которым накануне было предъявлено обвинение. Заседания у судьи Юлии Сафиной заняли считанные минуты и уложились в один час. У доставленного под конвоем 49-летннего Дмитрия Фролова правая рука была в гипсе и висела на перевязи.
Свобода в обмен на бизнес
По версии следствия, в 2011 году, являясь сотрудниками центрального аппарата ФСБ и, действуя в составе организованной группы, в которую входили Фролов, Васильев, Черкалин и другие, правоохранители использовали свое служебное положение для того, чтобы получить долю в уставном капитале фирмы «Юпромконсалтинг». «Они ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности. Это ставило под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы», — говорится в материалах дела. «Соучастники убедили Гляделкина передать ему фактически принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО „Юрпромконсалтинг“, — сказал следователь. — Полученным они распорядились по своему усмотрению, причинив Гляделкину ущерб на сумму не менее 490 млн рублей, что было соразмерно его доле».
Следователь настаивал на аресте фигурантов, ссылаясь, в частности на то, что оба хоть уже и не служат в ФСБ, однако обладают обширными связями в правоохранительных органах, которыми могут воспользоваться, чтобы помешать расследованию.
В свою очередь адвокаты заявили о недоказанности обвинения, назвав доводы следствия о том, что их подзащитные могут скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевшего, а также уничтожить доказательства, голословными.
Так защитники утверждали, что в отсутствует вообще само событие преступления. «Из материалов дела вообще неясно какое отношение потерпевший Гляделкин имеет к компании „Юрпромконсалтинг“ и „Экосток“ — указал защитник Фролова, который не пожелал представиться.
Стоит отметить, что согласно базе СПАК, предприниматель Сергей Гляделкин, действительно, никогда не был в числе соучредителей ныне ликвидированного ООО „Юрпромконсалтинг“. В разные годы совладельцами общества в общей сложности являлись около двух десятков юридических лиц, в том числе ООО „Экосток“, владевшая в 2010 году 49% акций фирмы. Этой компании тоже уже не существует. Ее совладельцами ранее числились Игорь Ткач и Игорь Ковпак. Последний упоминался в деле как свидетель.
Обвинения в адрес вице-мэра
Выступая в суде, защитники апеллировали к тому, что в деле „отсутствуют доказательства о схеме владения долями в этих предприятиях“, как потерпевшего, так и обвиняемых. А доводы о возможности фигурантов „повлиять, на расследование оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства подтверждаются лишь оперативными справками. „Я таких рапортов в отношении всех присутствующих здесь могу принести“, — бросил в сердцах защитник Фролова. Он просил не принимать во внимание заявление от имени Гляделкна, в котором тот просил „огородить его от возможных посягательств“ со стороны Фролова и Васильева. Адвокат заявил, что потерпевший является заинтересованным лицом.
В свою очередь адвокат Андрея Васильева Виктор Макаренко указал, что его клиент упоминается лишь в одном документе следствия, которое ссылается на то, что Васильева организовал две встречи Сергея с участием Дмитрия Фролова.
Он рассказал, что на допросе в СК подзащитный не признал вину и подробно описал свои отношения Гляделкиным, который ранее был потерпевшим в деле, „по которому впоследствии был осуждён высокопоставленный сотрудник мэрии“. Отдел Васильева и Фролова занимался оперативным сопровождением данного расследования. Стоит отметить, что хотя имени высокопоставленного чиновника защитник не назвал, ясно что речь шла о бывшем вице-мэре Москвы Александре Рябинине. Известно, что в свое время Сергей Гляделкин пострадал от действий. В июле 2012 года Пресненский суд Москвы приговорил Рябинина к трем годам лишения свободы условно за мошенничество и превышение должностных полномочий. Установлено, что согласование инвестиционного контракта на строительство жилого комплекса в районе „Левобережный“ в Москве чиновник требовал у коммерсанта переоформить на его дочь Яну здание на улице Бахрушина стоимостью не менее 45 миллиона рублей и передать 1 млн долларов. Подрядчиком в строительстве выступало ЗАО „Мосстроймеханизация-1“ — фирма, подконтрольная Гляделкину. Ее бенифециарами были ранее упомянутые Игорь Ткач и Игорь Ковпак.
Бизнес с сыном генпрокурора?
Бизнесмен Гляделкин же довольно интересная и непростая личность. До 2005 года он возглавлял ГУП „Центр-Москва“, которая курировала стройки в центре столицы. А в 2017 году издание „Медуза“ сообщила, у него и его сына якобы имелся совместный бизнес с одним из сыновей генпрокурора Юрия Чайки Игорем по сбору и переработке мусора. Впрочем сам Игорь Чайка это отрицал. По сведениям издания, фирмы, входящие в Avenue Industrial Group Гляделкиных якобы получили в свое время контракты на установки общественных туалетов.
Адвокаты Дмитрия Фролова и Андрея Васильева просили суд ходатайства об аресте фигурантов отклонить, но если суд на это не согласится, то избрать отставным чекистам домашний арест. Сами обвиняемые поддержали просьбу. При этом 46-летний Андрей Васильев был немногословным и просто присоединился к защите. Фролов же сказал пару слов. Он сослался на проблемы со здоровьем. „Мне требуется помощь в связи с имеющимся переломом. Я никуда не скрывался не убегал, загранпаспорта у меня нет и не так и немного связей осталось у меня в правоохранительной системе“, — сказал он. Однако суд не убедил. В итоге оба фигуранта были заключены в СИЗО до 25 июня. Из защитники пообещали обжаловать арест.
Что же касается Кирилла Черкалина, то некоторые СМИ связали его арест с делом экс-совладельца банка „Югра“ Алексея Хотина, из-за того, что его отдел специализировался банках. А источник газеты „Коммерсантъ“ сообщил, что при обысках у него изъяли
крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности, не исключив, что он может оказаться „вторым полковником Захарченко“.