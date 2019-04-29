Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Второго активиста «Нового величия» приговорили к 2,5 годам колонии в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Фото: Следственный комитет РФ
В понедельник, 29 апреля, Люблинский районный суд Москвы постановил приговорить активиста неформальной организации «Новое величие» Павла Ребровского к заключению под стражу в колонию общего режима на два с половиной года.
Мужчине предъявлены обвинения в экстремизме.
В ходе прений сторон прокурор просила назначить осужденному четыре года колонии. По ее же просьбе дело рассматривалось в закрытом режиме в целях безопасности участников процесса. Судья ходатайство удовлетворила.
Уточняется, что Ребровский полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. По этой причине его дело слушалось без исследования доказательств и допроса свидетелей.
По делу «Нового величия» также проходят Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик, которые в настоящий момент находятся под домашним арестом. Еще четыре фигуранта дела — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков — содержатся под стражей.
Ранее Сергиево-Посадский городской суд Московской области осудил Рустама Рустамова, проходящего по той же статье, на полтора года лишения свободы условно. Мужчина признал вину.
Известно, что расследование уголовного дела завершено: всем фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Об этом пишет агентство «Москва».
Напомним, что участников «Новое величия» задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Отвергая обвинения, они настаивали на том, что во главе движения стояли «внедренные сотрудники правоохранительных органов», которые стремились провоцировать людей на совершение правонарушений. При этом главной целью их организации, по версии следствия, были преступления, основанные на политической ненависти к деятельности существующего на территории РФ конституционного строя.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Владимир Путин указал МВД, как бороться с экстремизмом.
Вечерняя Москва: последние новости
На отца сестер Хачатурян могут посмертно завести уголовное дело Ученика пермской школы приговорили к семи годам колонии за поножовщину Четверо неизвестных избили мужчину и похитили у него винтовку в Москве
Комментарии1
Криминал , Происшествия , Максим Рощин , Сергей Гаврилов , Рустам Рустамов , Владимир Путин , МВД , ФСИН , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль ответил Зеленскому на критику Путина209
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами49
Данные паспортов россиян утекли в Сеть45
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным303
Смертельная уборка: бутылка белизны убила пенсионерку4
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
«Долги растут»: приставы записали песню о должниках
Общество
«Реплика Венеции»: Воронеж ушел под воду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение