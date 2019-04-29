Второго активиста «Нового величия» приговорили к 2,5 годам колонии в Москве

В понедельник, 29 апреля, Люблинский районный суд Москвы постановил приговорить активиста неформальной организации «Новое величие» Павла Ребровского к заключению под стражу в колонию общего режима на два с половиной года.

Мужчине предъявлены обвинения в экстремизме.

В ходе прений сторон прокурор просила назначить осужденному четыре года колонии. По ее же просьбе дело рассматривалось в закрытом режиме в целях безопасности участников процесса. Судья ходатайство удовлетворила.

Уточняется, что Ребровский полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. По этой причине его дело слушалось без исследования доказательств и допроса свидетелей.

По делу «Нового величия» также проходят Максим Рощин Сергей Гаврилов , Анна Павликова и Мария Дубовик, которые в настоящий момент находятся под домашним арестом. Еще четыре фигуранта дела — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков — содержатся под стражей.

Ранее Сергиево-Посадский городской суд Московской области осудил Рустама Рустамова , проходящего по той же статье, на полтора года лишения свободы условно. Мужчина признал вину.

Известно, что расследование уголовного дела завершено: всем фигурантам предъявлено окончательное обвинение. Об этом пишет агентство «Москва».

Напомним, что участников «Новое величия» задержали в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Отвергая обвинения, они настаивали на том, что во главе движения стояли «внедренные сотрудники правоохранительных органов », которые стремились провоцировать людей на совершение правонарушений. При этом главной целью их организации, по версии следствия, были преступления, основанные на политической ненависти к деятельности существующего на территории РФ конституционного строя.