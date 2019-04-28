Неизвестный устроил стрельбу в Москве

В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Удальцова.

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадал другой мужчина. Его дважды ранили в живот.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали стрелявшего мужчину.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у метро погибли два человека в Москве.