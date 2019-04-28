Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный устроил стрельбу в Москве 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Удальцова.
По предварительным данным, в результате стрельбы пострадал другой мужчина. Его дважды ранили в живот.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали стрелявшего мужчину.
В настоящее время выясняются детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у метро погибли два человека в Москве.
Газета.Ru: последние новости
Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян Более 40 рейсов задержано и отменено в Москве Трамп назвал причину стрельбы в синагоге
Криминал , Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просто вранье: Зеленского «разоблачили» в России805
Зеленский покажет россиянам фокусы8
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование1015
Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа296
Грубое психологическое насилие: дочь Алсу пожалели37
Видео
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение