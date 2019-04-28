В столице неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Удальцова.
По предварительным данным, в результате стрельбы пострадал другой мужчина. Его дважды ранили в живот.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали стрелявшего мужчину.
В настоящее время выясняются детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у метро погибли два человека в Москве.