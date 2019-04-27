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В Москве один человек пострадал в результате потасовки 

РИА Новости + ещё 3 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Конфликт с участием нескольких мужчин произошел на юго-востоке Москвы, одному человеку потребовалась помощь медиков, другие участники инцидента скрылись, рассказали в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 21.00 на службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Талалихина, 41. По предварительным данным, между несколькими мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой один из участников получил телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшего передали медикам для оказания необходимой помощи. "Остальные участники инцидента с места происшествия скрылись", — добавили в ведомстве, отметив, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта.
"Ведутся поиски подозреваемых, проводится проверка", — добавил собеседник.
В то же время источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что физический контакт произошел между тремя-четырьмя людьми. "Остальные были в качестве поддержки и наблюдения", — сказал он.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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