В Москве один человек пострадал в результате потасовки

Конфликт с участием нескольких мужчин произошел на юго-востоке Москвы , одному человеку потребовалась помощь медиков, другие участники инцидента скрылись, рассказали в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД

"Около 21.00 на службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Талалихина, 41. По предварительным данным, между несколькими мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой один из участников получил телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего передали медикам для оказания необходимой помощи. "Остальные участники инцидента с места происшествия скрылись", — добавили в ведомстве, отметив, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта.

"Ведутся поиски подозреваемых, проводится проверка", — добавил собеседник.

В то же время источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что физический контакт произошел между тремя-четырьмя людьми. "Остальные были в качестве поддержки и наблюдения", — сказал он.