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В Подмосковье задержан главарь преступной группы, подозреваемый в краже 5 млн рублей 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции в Одинцове задержали главаря преступного сообщества, подозреваемого в краже 5 млн рублей, а также в причастности к другим преступлениям. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен и при силовой поддержке бойцов специального назначения "Гром" задержан лидер группы — ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель. При обыске по месту проживания злоумышленника оперативниками обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ювелирные украшения, наручные часы, электрошокеры, трость-стилет, а также четыре свертка с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами — марихуаной, амфетамином и метилэфедроном, общим весом около 3 граммов. Кроме того, в квартире правонарушителя обнаружено и изъято оружие и боеприпасы, которые направлены на экспертизу", — сказала Петрова.
По ее словам, установлена причастность задержанного к совершению квартирной кражи в Звенигороде. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.
"Следственным управлением МУ МВД возбуждены уголовные дела по ст. 158 ("Кража") и ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")", — пояснила представитель пресс-службы, добавив, что полиция проверяет информацию о причастности подозреваемого к похищению и изнасилованию 19-летней девушки.
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Криминал , Происшествия , МВД , Московская область
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