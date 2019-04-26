В Подмосковье задержан главарь преступной группы, подозреваемый в краже 5 млн рублей

Сотрудники полиции в Одинцове задержали главаря преступного сообщества, подозреваемого в краже 5 млн рублей, а также в причастности к другим преступлениям. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен и при силовой поддержке бойцов специального назначения "Гром" задержан лидер группы — ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель. При обыске по месту проживания злоумышленника оперативниками обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ювелирные украшения, наручные часы, электрошокеры, трость-стилет, а также четыре свертка с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами — марихуаной, амфетамином и метилэфедроном, общим весом около 3 граммов. Кроме того, в квартире правонарушителя обнаружено и изъято оружие и боеприпасы, которые направлены на экспертизу", — сказала Петрова.

По ее словам, установлена причастность задержанного к совершению квартирной кражи в Звенигороде. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.