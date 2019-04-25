Троих жителей Кубани осудили за похищение бизнесмена

Суд в Краснодарском крае приговорил к длительным срокам троих мужчин, которые похитили предпринимателя и вымогали у него 20 миллионов рублей, сообщает местный СУСК

По данным ведомства, судом установлено, что не позднее декабря 2016 года местный житель, который пока находится в розыске, договорился с тремя своими знакомыми о незаконном лишении свободы предпринимателя с целью вымогательства у него денег.

"Днем 30 декабря 2016 года обвиняемые заблокировали машину потерпевшего на улице Краснодарской. После этого они стали наносить мужчине удары", — говорится в сообщении. По данным ведомства один из нападавших распылил мужчине в лицо газовый баллончик, а другой нанес ему удар ножом в область бедра, после чего они усадили предпринимателя в свой автомобиль и отвезли в одно из домовладений в садоводческом товариществе "Металлист" Гулькевичского района.

"Удерживая потерпевшего в доме длительное время, они путем угроз заставили его написать расписки, согласно которым он должен был перечислить на счет подконтрольной преступникам фирмы деньги в общей сумме свыше 20 миллионов рублей", — сообщает СК. После этого осужденные отпустили мужчину, чтобы он выполнил их требования, однако тот обратился к правоохранителям, отмечается на сайте ведомства.