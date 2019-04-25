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Полковник ФСБ задержан по делу о взятках 

Газета.Ru + ещё 41 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
Как отмечается, помимо Черкалина задержали еще двух бывших сотрудников ФСБ этого подразделения. Они были ранее уволены из ФСБ "по компрометирующим обстоятельствам".
Уточняется, что на настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала членов двух участников банды Басаева и Хаттаба.
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