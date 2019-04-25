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На Шри-Ланке задержали мужчину с патронами и пропуском в парламент 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AP Photo / Eranga Jayawardena
Полиция Шри-Ланки в четверг задержала молодого человека, при котором были обнаружены боеприпасы и несколько пропусков в федеральный парламент страны, сообщает интернет-издание Ada Derana.
Задержание состоялось в доме 26-летнего мужчины. Во время обыска в его жилище также были обнаружены винтовочные патроны, 13 сим-карт, несколько мобильных телефонов, кредитные карты и планшет. Там же полиция нашла самодельную карту, на которой изображены маршруты проезда к зданию парламента. Ожидается, что до конца дня задержанный предстанет перед судом.
Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, согласно последним данным, унесли жизни почти 360 человек, еще 520 пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
На сегодняшний день число задержанных по подозрению к причастности к терактам на Шри-Ланке превысило 100 человек. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.
Накануне президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил секретаря минобороны Хемасири Фернандо и начальника полиции Пуджитха Джаясундару уйти в отставку.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Криминал , В мире , Происшествия , Министерство обороны , Исламское государство , Шри-Ланка
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