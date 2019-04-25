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В Подмосковье задержали дачного вора 

ТАСС + ещё 5 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в Подмосковье профессионального вора, который специализировался на дачных кражах. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Сотрудниками полиции МО МВД России "Павлово-Посадский" задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии краж", — сказала она.
По данным подмосковной полиции злоумышленник в период с мая 2018 года по апрель 2019 года, находясь на территории садовых товариществ в городском округе Павловский Посад, повреждал замки входных дверей и оконные рамы, незаконно проникал в дачные дома, хозяйственные строения и бани, откуда похищал электроинструменты, бытовую и компьютерную технику, садовый инвентарь, электроприборы.
Задержанный мужчина пояснил, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Полицейскими установлена причастность задержанного как минимум к девяти эпизодам противоправной деятельности, общая сумма ущерба составила более 600 тыс. рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ему грозит до десяти лет лишения свободы, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ТАСС: последние новости
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Криминал , Происшествия , Московская область
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