Полицейские устроили массовую драку в Москве

Минувшей ночью в баре в столичном районе «Братеево» произошла массовая драка полицейских, она продолжалась около получаса — в разных залах заведения, сообщает Telegram-канал Baza

Некоторые ее эпизоды попали на видео с камер. В потасовке участвовали сотрудники уголовного розыска, сотрудники ДПС и участковый.

Пострадали пять человек. Двое сотрудников ДПС — действующий и бывший — вступили в конфликт с другими посетителями заведения — сотрудниками уголовного розыска.

Началось все с того, что сотрудник ДПС сделал им замечание из-за того, что компания вела себя шумно. Завязалась драка. Разнять дерущихся не смогла ни охрана, ни местный участковый, который также оказался в этом баре. Пять человек в итоге получили различные травмы и переломы.