Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские устроили массовую драку в Москве 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минувшей ночью в баре в столичном районе «Братеево» произошла массовая драка полицейских, она продолжалась около получаса — в разных залах заведения, сообщает Telegram-канал Baza.
Некоторые ее эпизоды попали на видео с камер. В потасовке участвовали сотрудники уголовного розыска, сотрудники ДПС и участковый.
Пострадали пять человек. Двое сотрудников ДПС — действующий и бывший — вступили в конфликт с другими посетителями заведения — сотрудниками уголовного розыска.
Началось все с того, что сотрудник ДПС сделал им замечание из-за того, что компания вела себя шумно. Завязалась драка. Разнять дерущихся не смогла ни охрана, ни местный участковый, который также оказался в этом баре. Пять человек в итоге получили различные травмы и переломы.
Криминал , Происшествия , ГИБДД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский спровоцировал ярость ВСУ286
Появились подробности гибели ополченцев в ДНР7
Аваков сравнил «Игру престолов» с реальностью на Украине1
Что экс-супруга отвоевала у Башарова
Газмановы неприятно удивили отца Децла3
Видео
Газмановы неприятно удивили отца Децла
Шоу-бизнес
Зеленский спровоцировал ярость ВСУ
В мире Украина
Появились подробности гибели ополченцев в ДНР
В мире
Что станет с Порошенко в случае поражения
В мире Статьи
Спалились: видео раздачи денег массовке Порошенко
В мире Украина
Шпаргалка Зеленского рассмешила пользователей сети
В мире Украина
Порошенко предупредили об опасности
В мире Статьи
«Вырыл себе могилу»: Порошенко вынесли вердикт
Украина В мире
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение