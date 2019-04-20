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Жителя Чечни оправдали по делу об убийстве трех российских военнослужащих 

Lenta.ru + ещё 5 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Северо-Кавказском окружном военном суде коллегия присяжных оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева по обвинению в убийстве трех российских военнослужащих в 2000 году. Об этом сообщает «Интерфакс».
После вынесения вердикта присяжных обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде.
По версии следствия, в октябре 2000 года Бекмурзаев на авторынке города Урус-Мартана застрелил в упор из пистолета троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ. Служебное оружие убитых он забрал себе, после чего скрылся с места происшествия.
Также следствие считает, что в 2001 году мужчина был членом вооруженной банды, которая совершала нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил. Затем Бекмурзаев проживал в республике и работал водителем такси.
Летом 2017 года сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 24 годам и 11 месяцам заключения Аюба Тунтуева из банды Шамиля Басаева, напавшей в 2000 году в Чечне на солдат Псковской дивизии ВДВ. Бандиты обступили десантников с трех сторон. В ходе боя, длившегося более 16 часов, погибло 84 военнослужащих.
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Комментарии3
Криминал , Шамиль Басаев , ФСБ , МВД , Урус-Мартан , Чеченская Республика
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