В убийстве жителя Приамурья и его дочери признался их родственник

Амурской области арестован 28-летний мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своих родственников: 38-летнего жителя села Ивановка и его 11-летней дочери. По версии следствия, обвиняемый зарезал мужчину и девочку, после чего пытался покончить жизнь самоубийством. В тяжелом состоянии его обнаружили на месте происшествия и госпитализировали. Мужчина сознался в содеянном после предъявления доказательств.

В Амурской области арестован подозреваемый в убийстве 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ . Трагедия произошла в ночь на 7 апреля. В доме в селе Ивановка в Приморье были обнаружены тела Юрия Прокопьева и девочки, а также 28-летний мужчина в тяжелом состоянии. У него диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и повреждения легкого и сердца.

Пострадавшего прооперировали в больнице. Как выяснилось, Юрию Прокопьеву он приходится племянником. Вскоре мужчина стал главным подозреваемым в уголовном деле. Ему предъявили обвинение по двум пунктам статьи 105 УК РФ — «Убийство двух или более лиц» и «Убийство малолетнего». Мужчина уже признался в содеянном на допросе. Кроме того, обвиняемый сообщил, что после преступления пытался покончить жизнь самоубийством.

По словам следователей, признательные показания мужчина дал «под давлением собранных на месте происшествия и полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий доказательств». В частности, при осмотре места происшествия специалисты обнаружили и собрали большое количество следов и провели по ним экспертизы.

Как сообщали местные СМИ, семья погибшей 11-летней девочки считалась в Ивановке обычной, среднестатистической. Ее родители несколько лет назад развелись. В течение двух лет после этого школьница жила с отцом, а ее младшая сестра — с мамой. В последний год девочка переехала к маме, которая в новом браке родила еще одного ребенка.

Учителя характеризовали погибшую как светлого и жизнерадостного ребенка. Девочка сохраняла близкие отношения с отцом и часто оставалась у него на ночевку — в том числе и в злополучную ночь.

Юрий Прокопьев жил в частном доме вместе с матерью-пенсионеркой, которая в тот вечер решила переночевать у дочери. Мать и сестра погибшего обнаружили тела родственников на следующее утро. Они и вызвали на место ЧП полицию и скорую помощь.

Сразу после сообщений о трагедии пользователи в социальных сетях стали строить догадки о причинах произошедшего. Некоторые предполагали, что имела место пьяная разборка. При этом коллеги обвиняемого в убийстве мужчины заявили, что молодой человек не пил.

«Андрей — один из лучших наших сотрудников. По поводу алкоголя: у нас сколько корпоративов было, он никогда не пьет, он вообще к алкоголю категорически относится. У него есть родственники как в Благовещенске, так и Ивановке. В Ивановку он поехал на выходные», — рассказал его коллега Дмитрий.

В аккаунте риелторской фирмы, где работал обвиняемый, ранее был опубликован пост, в котором он характеризовался как «очень хороший человек». Скрин поста появился в местных СМИ, однако к настоящему времени это сообщение удалено. 8 апреля также сообщалось, что в компании, где работал подозреваемый, начали сбор средств на похороны погибших. Средства собирают и в школе, в которой училась погибшая девочка.

15 апреля коллегия присяжных заседателей Верховного суда Башкирии признала двух жителей уфимского села Дмитриевка виновными в убийстве родственника. Как сообщили в региональной прокуратуре, в августе 2017 года женщина решилась на убийство мужа, с которым у нее были плохие отношения.

Будучи пьяной, она подошла к спящему супругу и ударила его обухом топора по голове. От удара мужчина проснулся, и тогда сожитель дочери обвиняемой выхватил оружие и нанес жертве еще одно ранение, которое и привело к смерти.

Падчерица убитого и ее сожитель вывезли тело на автомобиле на пустырь и через несколько дней заявили в полицию о пропаже родственника. Его труп обнаружили лишь спустя несколько месяцев. Среди вещественных доказательств — топор со следами крови, который правоохранители нашли в ходе обысков в сарае обвиняемых. Односельчане также заметили, что из дома пропала кровать. Позже выяснилось, что преступники пытались ее сжечь.

«Фигуранты уголовного дела отрицали свою причастность к преступлению. Однако государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства обратного, на основании которых коллегия присяжных пришла к мнению о доказанности виновности подсудимых», — сообщили в прокуратуре.

Окончательное решение по данному уголовному делу будет принято в конце апреля.