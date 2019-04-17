Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет

Резонансное убийство следовательницы по особо важным делам Евгении Шишкиной еще никогда не было так близко к раскрытию. Не прошло и года, а уже задержаны исполнитель, посредник и даже заказчик преступления. На сегодняшний день существует единственная официальная версия: убийство Шишкиной заказал некто Ярослав Сумбаев, промышлявший миллионными аферами с железнодорожными и авиабилетами. Расследование Шишкиной поставило крест на его бизнесе. Сам он арестован в Грузии и ожидает экстрадиции в Россию , а его сообщников уже судят в Москве . Впрочем, не исключено, что у следователей на всякий случай есть и другие подозреваемые. Например, адвокат бывшего делового партнера Сумбаева Максима Матюшева рассказал, что его клиента «прессуют» в СИЗО , заставляя сознаться в убийстве. «Лента.ру» выясняла подробности расследования громкого дела.

Матюшев уже 4,5 года находится в следственных изоляторах. Сначала он сидел в СИЗО №4 в Медведково, а зимой его перевели в «Бутырку».

«Его реально прессуют в СИЗО, сотрудники СК оказывают на него давление: постоянно к нему приходят и заставляют признаться в убийстве Шишкиной, угрожают, что иначе будет плохо. Без причины посадили в карцер», — рассказывает «Ленте.ру» адвокат Николай Аршинов.

Его подзащитному показывали фоторобот предполагаемого исполнителя убийства, интересовались, знает ли он этого человека, но Матюшеву он был неизвестен.

«Потом по телевизору в новостях показали Абдулазизова, и Матюшев сказал, что на том фотороботе был совершенно другой человек», — отметил адвокат.

По его словам, Матюшев отрицает свою причастность к гибели следователя, и это подтверждают результаты исследования на полиграфе.

«У следователя своя работа»

По версии следствия,19-летний житель Петербурга Абдулазиз Абдулазизов 10 октября прошлого года застрелил Шишкину, подкараулив ее возле дома в поселке Архангельское Красногорского района Московской области . Он был арестован в марте вместе с другим 17-летним петербуржцем, который изначально и взял заказ на устранение следовательницы.

Подполковник Евгения Шишкина — старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу — руководила следственной группой, занимавшейся расследованием масштабной аферы с железнодорожными и авиабилетами. Было установлено свыше 60 преступных эпизодов, совершенных в 2012-2014 годах по одинаковой схеме: хакеры взламывали сайты компаний по продаже билетов, проводили «покупку» по вымышленной банковской карте, а затем их сообщник сдавал в кассу «купленные» билеты и получал наличные. Ущерб превысил 17 миллионов рублей. После того как эта схема была раскрыта, изменился порядок возврата денег за билеты: теперь средства возвращаются на ту банковскую карту, с которой производилась оплата.

Как считает следственная группа Шишкиной, бандой кибермошенников руководил 28-летний уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев. Когда сыщики вышли на его след, он уже находился во всероссийском и международном розыске по делу о хищениях средств с банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

В настоящее время в Басманном суде Москвы судят за махинации с билетами предполагаемых сообщников Сумбаева: 29-летнего уроженца города Кингисепп Ленинградской области , ранее судимого Максима Матюшева. Вместе с ним на скамье подсудимых — 31-летний Андрей Жданов из Новосибирска и также ранее судимый 32-летний москвич Кирилл Кулабухов. Все трое были арестованы еще в 2014 году, но так и не признали вину в мошенничестве. По статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом до трех миллионов рублей.

Руководительницу следственной группы Евгению Шишкину застрелили за три недели до начала судебного процесса. Причем это была уже не первая попытка. В ночь на 14 января 2018 года неизвестные подожгли ее Lexus, припаркованный возле дома.

«Именно Сумбаев, по версии следствия, и стал инициатором убийства следователя Шишкиной, — рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. — Через интернет он нашел посредника и перевел ему деньги. Абдулазизов поджег машину Шишкиной, чтобы выманить ее из дома и застрелить, однако она вызвала полицию и пожарных и осталась дома. После того как первое покушение окончилось безрезультатно, Сумбаев стал требовать исполнения заказа».

Почти сразу же фотографии сожженного автомобиля были опубликованы во «ВКонтакте» с фальшивого аккаунта. Пост сопровождался подписью о том, что коррумпированный следователь берет взятки за закрытие связанных с наркотиками дел и на них покупает дорогие машины.

Сын Шишкиной Ярослав рассказывал о поступавших матери угрозах с требованиями «прекратить следствие» и «освободить подельников». Сама она считала, что их посылает сидящий под стражей Матюшев.

Следовательница отказалась от госзащиты, потому что не хотела, чтобы рядом с ней постоянно ходили двое здоровенных охранников. А вот персональные данные о ней были удалены из баз.

Адвокат Александр Карабанов , представляющий интересы семьи погибшей, сообщил, что в причастности к убийству следователя подозревают не только Сумбаева.

— В настоящее время есть несколько версий, кто мог заказать убийство, — говорит адвокат. — О приоритетности одной из них говорить пока преждевременно. Кроме того, еще не все материалы оперативных мероприятий имеются в уголовном деле, которые могли бы свидетельствовать об иных доказательствах по делу.

Грузинский пленник

Сумбаева задержали 5 ноября 2018 года в Тбилиси. Местные правоохранительные органы заподозрили его в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании поддельного паспорта. Но затем выяснилось, что он объявлен Россией в международный розыск, и грузинская прокуратура начала процедуру экстрадиции.

Ярослав Сумбаев хорошо известен правоохранительным органам России: на него в разное время поступали несколько десятков заявлений от обманутых им людей. Сначала он специализировался на интернет-мошенничестве, потом была установлена его причастность к хищениям данных с банковских карт с помощью фальшивых считывателей. С каждым совершенным преступлением опыт его рос, и в 2014 году 23-летний хакер стал взламывать сайты турфирм.

По оперативным данным, Сумбаев всегда разрабатывал схемы преступлений таким образом, чтобы следы вели не к нему, а к другим людям. Причем часто специально нанимал таких людей — дропов. С ними он поддерживал связь в даркнете, оставаясь в тени, а вот дропы попадали в поле зрения правоохранительных органов. При этом Сумбаев был известен им исключительно под псевдонимами.

«В социальных сетях высказывания Сумбаева носят выраженный экстремистский характер, — говорит источник в правоохранительных органах. — Он, например, в комментариях утверждал, что есть элита, а есть серая масса, которая обязана выполнять указания избранных. Часто сообщения о расовых преступлениях вызывали у него одобрение. Он не стеснялся говорить, что умным людям [к которым относил и себя] надо подчинять быдло».

Для Сумбаева стало полной неожиданностью, когда следствие по делу о хищениях денег у туристических фирм вышло на него. Но в этом, отчасти, была и его вина — он забыл об осторожности: часть переписки вел в даркнете, а другую — в мессенджерах и социальных сетях. Если анализ переписки через WhatsApp подозрений не вызывал, то вкупе с данными переписки в даркнете предстает совсем другая картина. Именно таким образом следствию удалось вычислить причастность хакера к аферам с билетами.

Собственно, аналогичную ошибку, по версии следствия, Сумбаев допустил и при заказе убийства следователя Шишкиной: общение в даркнете он чередовал с перепиской в социальных сетях.

Впрочем, это все — версия следствия, к тому же неофициальная. Официально Следственный комитет России ход расследования уголовных дел не комментирует.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отмечает, что ни у кого в следственной группе нет сомнений, что к убийству Шишкиной причастны именно Сумбаев как заказчик, Матюшев как посредник и Абдулазизов — исполнитель. Материалы, подтверждающие причастность лидера группы кибермошенников к устранению следователя, российские власти намерены представить грузинским компетентным органам, которые будут рассматривать вопрос о выдаче Сумбаева.

Между тем он подал прошение о предоставлении ему политического убежища: россиянин утверждает, что подвергается уголовному преследованию на родине за свои взгляды. При этом Сумбаев признает, что в Грузии использовал фальшивый паспорт.

30 октября 2018 года в Басманном суде Москвы начался процесс по делу кибермошенников. На одном из заседаний в конце прошлого года следователи СК вручили повестку петербургскому адвокату Николаю Аршинову, защищающему Матюшева, а прежде он был адвокатом Сумбаева.

— У меня с Сумбаевым было заключено соглашение, но я его, конечно, не взял с собой, когда поехал в Москву. Сотрудники СК сказали мне: «Ну раз у вас нет соглашения с Сумбаевым с собой, значит вы можете дать показания». Подробности допроса я не могу сообщить, с меня взяли подписку о неразглашении, но их интересовало расследование дела по билетам. На тот момент у Сумбаева никакого статуса по делу об убийстве Шишкиной не было, но сейчас, по моей информации, появился, какой — мне неизвестно. Следствие отказалось допустить меня в это дело в качестве адвоката Сумбаева, сославшись на мой допрос в качестве свидетеля. Я намерен обжаловать незаконные действия следователей.

По данным источника «Ленты.ру», 7 марта Сумбаева объявили в розыск по подозрению в убийстве Шишкиной. Сам он назвал бредом версию о своей причастности к этому преступлению, говорит его адвокат. По мнению защитника, у следственных органов должны быть неопровержимые доказательства:

— Я не вижу смысла в том, что Сумбаеву надо было заказывать убийство Шишкиной, дело-то [по билетам] уже в суде, а значит она никак не могла повлиять на его исход: суд выносит приговор, — говорит Аршинов. — Ни один здравомыслящий человек не будет вешать на себя такую статью, если у него нет веских оснований, а таких оснований у Сумбаева не было. С этим делом по билетам можно было работать: есть возможность примирения сторон, можно возместить ущерб, добиться переквалификации обвинения.

«Искал легкий способ подзаработать»

По версии следствия, студент-первокурсник Санкт-Петербургского медико-социального института Абдулазиз Абдулазизов — предполагаемый исполнитель убийства. Ему предъявлены обвинения по статьям: незаконный оборот оружия [статья 222 УК РФ] и посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование [статья 295 УК РФ] — это преступление относится к категории особо тяжких и карается наказанием вплоть до пожизненного срока или смертной казни, но на нее объявлен мораторий.

Семья Абдулазиза несколько лет назад переехала в Санкт-Петербург из Дагестана. Отец работает водителем маршрутного автобуса. Мать — воспитатель в детском саду.

По ее словам, ранним утром 7 марта к ним домой пришли сотрудники правоохранительных органов.

— Мы еще спали. Я открыла, а дальше все как в страшном сне: слышала, что сыну говорили: «Если ты не признаешься, то получишь пожизненное». Сам Абдулазиз не успел мне ничего сказать. Он меня обнял и шепнул: «Прости, мама, за то, что тут происходит что-то странное». Говорят, что у него куча денег была. Но их у нас не нашли, оружие — тоже.

Мать задержанного рассказала, что Абдулазиз хорошо учился, мечтал стать врачом, всегда говорил, что хочет помогать людям.

«Добрый, отзывчивый и очень ранимый мальчик. Да он просто не способен на убийство! Он не держал в руках никакого оружия, кроме детского пистолета», — говорит о сыне мать.

Абдулазиз дружил с 17-летним соседом Сергеем [имя изменено]. Оба катались на скейтах, слушали одну музыку.

По версии следствия, Сергей постоянно сидел в даркнете, где вел дела с продавцами наркотиков. Он сам употреблял и Адбулазиза подсадил. Там на несовершеннолетнего вышел некий «Мигель» и предложил убить «нехорошую женщину» в московском регионе за один миллион рублей.

Следователи считают, что заказчик мог знать подростка, а тот не представлял, с кем общается.

— Сергей искал легкий способ подзаработать. А так как парень уже пробовал наркотики, шерстил на форумах, где набирают «закладчиков». Там на него и вышли с предложением заработать миллион, — рассказывает источник.

Подросток опасался, что родители не отпустят его в Москву, поэтому он уговорил Абдулазиза съездить в столицу и выполнить заказ.

При этом Сергей рассказал приятелю, что якобы расправился с четырьмя людьми в Санкт-Петербурге, и это сошло ему с рук.

Абдулазизов, играющий в Hitman [серия компьютерных игр о профессиональном киллере], поддался на уговоры товарища и согласился на убийство.

Он поехал в Москву, остановился в хостеле рядом с домом Шишкиной. Молодой человек нашел в лесу в укромном месте, указанном Мигелем , пистолет и 30 патронов к нему. Пять из них он отстрелял там же, чтобы проверить оружие.

Ранним утром 9 октября 2018 года киллер караулил следовательницу в подъезде дома в поселке Архангельский Красногорского района Московской области, но его спугнул муж, который вышел из квартиры вместе с Шишкиной.

На следующий день Абдулазизов опять занял позицию в подъезде, но не смог выстрелить в проходившую мимо Шишкину — сдали нервы. Когда она уже дошла до парковки, киллер догнал ее, но следовательница заметила его и стала отбиваться сумкой. Молодой человек поскользнулся и упал. Лежа, он выстрелил в Шишкину — пуля попала ей в живот. Убийца вскочил и сделал еще два выстрела, после чего его пистолет разрушился [так бывает с переделками охолощенного оружия в боевое]. На детали остались его биоматериалы, которые позволили выделить ДНК убийцы.

По ним и удалось выйти на след преступника. Поэтому на видео задержания у Абдулазизова берут образец слюны.

Следствие считает, что он выбросил оружие в пруд рядом с хостелом. А затем пошел на концерт американского рэпера Brennan Savage. На своей странице в соцсети Абдулазизов опубликовал совместную фотографию с музыкантом. Тем же вечером он поехал в Петербург.

— Он вернулся домой, ходил на занятия. Был в обычном состоянии, ничего не изменилось. Если бы он что-то натворил, я бы заметила. Он бы нервничал, как-то себя вел по-другому. Ну не может же 18-летний мальчик, который никогда мухи не обидел, просто пойти убить кого-то и жить прежней жизнью! Он ездил просто на концерт, — считает мать Абдулазиза.

По версии следствия, Мигель заплатил молодым людям биткоины на один миллион рублей, из них 400 тысяч рублей получил Абдулазизов, остальное оставил себе его несовершеннолетний друг.

Здесь стоит немного рассказать про второго фигуранта дела: Сергей в прошлом году окончил среднюю школу и поступил в Санкт-Петербургский полицейский колледж. Он выбрал специальность «правоохранительная деятельность».

Учебное заведение через два с половиной года выпускает юристов. Выпускники идут работать в МВД. Во время учебы студенты проходят практику в следственной части, прокуратуре и отделах полиции.

Через три дня после убийства Шишкиной — 13 октября — Сергей удалил страницу во «ВКонтакте» с комментарием: «Умер», а потом восстановил.

Сейчас следователи проверяют информацию о четырех убийствах, о которых он говорил Абдулазизову.