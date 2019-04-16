Драматическая история Берга. Норвежский шпион решил просить помилования у Путина

Мосгорсуд приговорил 63-летнего гражданина Норвегии к 14 годам колонии за шпионаж. Решение суда он обжаловать не будет, а планирует просить о помиловании

Гражданин Норвегии Фруде Берг по приговору суда должен провести 14 лет в колонии строгого режима . Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Защита уже заявила, что не будет обжаловать приговор, а 63-летний осужденный намерен просить российского президента о помиловании. По мнению опрошенных Business FM экспертов, у Берга неплохие на это шансы.

Оглашение приговора, назначенное на половину десятого утра, началось с двухчасовой задержкой: опаздывал конвой из «Лефортово». Все это время российские и зарубежные журналисты терзали адвоката подсудимого Илью Новикова . Тот назвал историю Берга драматической и уверял, что военный пенсионер — пограничник не имел отношения к шпионажу.

Защитник утверждал, что Берг, пожилой семейный человек с двумя внуками, никогда бы не поехал в Россию «охотиться за секретами русских подводных лодок».

«Это безумие, так не бывает. Вы его видели. Он действительно такой, какой он есть, пенсионер-пограничник, и он настаивает, что не мог ничего замышлять против России, потому что он относится к России крайне хорошо», — сказал Новиков.

Адвокат в очередной раз подчеркнул, что, несмотря на публикации в прессе, дело Берга не связано с делом россиянина Алексея Житнюка, ранее арестованного за госизмену. Тот был задержан за передачу данных о российском ВМФ, а поскольку его взяли примерно в то же время, журналисты связали его с норвежцем.

Последний, по версии обвинения, собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. При этом Берг сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

Использовали втемную?

Впрочем, сам Берг в ходе судебного процесса, который уложился в две недели, вину не признал.

«Его использовали втемную, и ни о каком собирании информации не может быть и речи», — сказал Илья Новиков, а на вопрос Business FM, просили ли Берга что-то передать во время его поездок в Россию, ответил утвердительно.

По словам Новикова, в России его клиент бывал довольно часто. Бывший инспектор погранслужбы Норвегии, который в 2015 году ушел на пенсию, потом еще два года работал по контракту в составе комиссии по обустройству норвежско-российской границы.

«Пока Берг работал в этой комиссии, он много ездил в Россию, а также в Армению, где у него очень много друзей. Поэтому для него крайне болезненно, что его русские друзья могут поверить в официальную версию», — сказал Новиков.

На вопрос о том, действительно ли Берг контактировал с сотрудниками норвежских спецслужб, защитник ответил осторожно.

«У меня есть убеждение, что те люди, о которых идет речь в деле, действительно норвежские разведчики, но Берга обвиняют в том, что он был один из них, знал, что делает. Но он это отрицает», — сказал Новиков.

При этом еще до оглашения приговора адвокат заметил, что даже если бы российский суд проявил гуманизм и дал его клиенту в два раза меньший срок, чем просил прокурор (гособвинитель Милана Дигаева требовала для норвежца14 лет заключения), с учетом престарелого возраста его клиента и условий в российских колониях это было бы равносильно пожизненному сроку.

Надежда на помилование

Поскольку на деле стоит гриф «совершенно секретно», процесс прошел в закрытом режиме. Судья Андрей Суворов огласил лишь вводную и резолютивную части приговора. Это заняло считаные минуты.

Фруде Берг готовился к этому моменту: он надел черный костюм и белую рубашку. Судья назначил ему именно то наказание, о котором просила гособвинитель, и найденные у Берга деньги (15 тысяч евро) постановил обратить в доход государства. Вердикт суда осужденный встретил без эмоций, а на вопрос о том, понятен ли ему приговор, только кивнул.

Его защитник, выйдя к журналистам, сообщил, что Фруде Берг не будет обжаловать приговор.

«По прагматическим соображениям Берг не видит смысла в обжаловании, это только отсрочит срок, когда он сможет обратиться к президенту России с прошением о помиловании», — сказал адвокат.

Сделать это осужденный сможет по прошествии десяти дней.

Покидая суд, Илья Новиков заявил Business FM, что все же надеется на хеппи-энд в деле Берга, которым может стать решение главы государства.

«Я рассчитываю, что норвежское правительство приложит усилия, чтобы договорится с Россией на дипломатическом уровне», — сказал он.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова, у осужденного для этого есть неплохие шансы.

«В данном случае у Берга хорошие шансы на помилование, потому что наш президент хорошо отличает разведчиков от предателей. Наш закон также предусматривает различие между шпионажем и изменой родине. Поэтому шансы у него хорошие. Как профессиональный разведчик Владимир Владимирович, скорее всего, пойдет ему навстречу, ведь норвежский гражданин выполнял свою работу, пусть даже в такой необычной форме. Возраст тоже повлияет, ведь, по сути, Фруде Берг просит о заслуженной пенсии. В определенных кругах разведчиков все же выдают и обменивают. Давайте вспомним уже ставший классическим фильм «Шпионский мост». Если человек будет выдан, это будет свидетельствовать о том, что спецслужбы уже обо всем договорились. А коль сторона защиты приняла решение не подавать апелляцию, это говорит о том, что за кадром идут переговоры, которые должны привести к положительному решению».

Стоит отметить, что прогноз эксперта не лишен оснований, ведь следствие по делу Берга ускорилось после того, как в Норвегии освободили задержанного в сентябре 2018 года сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева . С него сняли обвинения в незаконном сборе информации, а сидящему в «Лефортово» Бергу ослабили режим цензуры, разрешив получать книги на английском и даже норвежском языках.

«После этого мы заметили, что у нас быстрее пошло следствие, которое топталось на месте. До этого Фруде одну книжку мог читать месяцами и уже наизусть ее выучил», — признался Илья Новиков.

По словам защитника, его клиент предпочитает исторический нон-фикшн.