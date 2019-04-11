«Все!»: Ассанж задержан

Ассанж задержан: Эквадор отказал журналисту в убежище

Диппредставительство Эквадора в Лондоне отказало основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища, сообщается в твиттере WikiLeaks.

Как сообщают британские СМИ, Ассанж уже арестован.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago. https://t.co/6Ukjh2rMKD— WikiLeaks (@wikileaks) 11 апреля 2019 г.

Ранее WikiLeaks сообщала о возможности выдворения журналиста из посольства Эквадора и экстрадиции в США. Предлогом для прерывания сотрудничества могут послужить нарушения Ассанжем требований финансовых регуляторов по делу о «Панамском досье». Британские силовики совместно с американскими коллегами якобы уже обсуждали детали задержания журналиста, однако после того, как их планы стали широко известны общественности, правоохранители от них отказались.