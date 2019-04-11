«Все!»: Ассанж задержан

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Ассанж задержан: Эквадор отказал журналисту в убежище 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Диппредставительство Эквадора в Лондоне отказало основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища, сообщается в твиттере WikiLeaks.
Как сообщают британские СМИ, Ассанж уже арестован.
Ранее WikiLeaks сообщала о возможности выдворения журналиста из посольства Эквадора и экстрадиции в США. Предлогом для прерывания сотрудничества могут послужить нарушения Ассанжем требований финансовых регуляторов по делу о «Панамском досье». Британские силовики совместно с американскими коллегами якобы уже обсуждали детали задержания журналиста, однако после того, как их планы стали широко известны общественности, правоохранители от них отказались.
Джулиан Ассанж приобрёл всемирную известность после публикаций материалов, посвящённых военным операциям США в Ираке и Афганистане, в результате которых погибли мирные жители. В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, на котором впоследствии были опубликованы секретные материалы, касающиеся шпионских скандалов, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлений и тайн дипломатии крупнейших государств. В 2010 году журналиста обвинили в сексуальных домогательствах. В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне.
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Криминал , Видео , В мире , Европа , Происшествия , Джулиан Ассанж , Wikileaks , Эквадор
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