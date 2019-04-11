Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна

«Апелляционный суд отклонил жалобу защиты Кочаряна на решение суда общей юрисдицкии по продлению его ареста», — приводит РИА Новости слова прокурора Петроса Петросяна.

Адвокат Айк Алумян заявил, что защита обжалует решение суда.

15 марта суд в Ереване продлил на два месяца арест экс-президенту Армении Роберта Кочаряна.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.