Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна 

RT на русском + ещё 2 7 часов назад
Фото: globallookpress.com
Апелляционный суд Армении 11 апреля оставил под арестом экс-президента страны Роберта Кочаряна.
«Апелляционный суд отклонил жалобу защиты Кочаряна на решение суда общей юрисдицкии по продлению его ареста», — приводит РИА Новости слова прокурора Петроса Петросяна.
Адвокат Айк Алумян заявил, что защита обжалует решение суда.
15 марта суд в Ереване продлил на два месяца арест экс-президенту Армении Роберта Кочаряна.
Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
RT на русском: последние новости
Британская полиция задержала Ассанжа В Дагестане силовики проводят обыски в районной администрации Против мэра Евпатории завели второе уголовное дело
Криминал , В мире , Кавказ , Происшествия , Роберт Кочарян , РИА Новости , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»426
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине16
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез20
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин2
Скрыть улики: Япония и США собирают обломки F-3536
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение