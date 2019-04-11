Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллектор пригрозил изнасиловать жену должника и ворвался к ней домой 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: «50 оттенков серого»
Следователи Твери возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего коллектора, который ворвался в дом должника, по части 2 статьи 159 УК России («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия»), говорится на сайте регионального управления ведомства.
По данным Tverigrad, инцидент произошел 4 апреля, когда 38-летний житель Твери Сергей Каптуров просрочил компании «Лига денег» еженедельный платеж в размере 1,2 тысячи рублей. Вечером в его квартиру позвонил коллектор. Мужчины дома не оказалось, дверь открыла его жена. Несмотря на отказ пропустить его, сотрудник финансовой организации оттолкнул женщину и, угрожая ей насилием, прошел в квартиру. Там же при детях он продолжил угрожать семье.
Как рассказал изданию сам Каптуров, его супруга вызвала полицию, однако никто так и не приехал. По его словам, до инцидента ему звонил некий мужчина, представившийся Мусой, и предупредил его о том, что в случае невыплаты долга «изнасилует жену у него на спине» и «отрубит его пятилетнему сыну ногу по колено лопатой».
Управление ФССП России по Тверской области возбудило дело в отношении «Лиги денег» по части 1 статьи 14.57 КоАП («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). В самой компании опровергли причастность к действиям коллекторов.
В конце марта был арестован 38-летний житель Хабаровска, выложивший в интернет изготовленный им порнографический фотоколлаж с ребенком должника. Работника микрофинансовой организации взяли под стражу за изготовление и распространение порнографических материалов.
Последние новости
В Германии озаботились националистическим курсом Израиля Появились первые рейтинги Порошенко и Зеленского перед вторым туром выборов Ассанжа арестовали
Комментарии58
Криминал , Происшествия , Тверь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР10
Помощника депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме9
Грозит смертная казнь: выдадут ли Ассанжа властям США39
Пригожин обратился к защитившей Путина Волочковой2
Путин задал направления работы для силовых ведомств27
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Массовая зарядка строителей попала на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение