Коллектор пригрозил изнасиловать жену должника и ворвался к ней домой

Следователи Твери возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего коллектора, который ворвался в дом должника, по части 2 статьи 159 УК России («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия»), говорится на сайте регионального управления ведомства.

По данным Tverigrad, инцидент произошел 4 апреля, когда 38-летний житель Твери Сергей Каптуров просрочил компании «Лига денег» еженедельный платеж в размере 1,2 тысячи рублей. Вечером в его квартиру позвонил коллектор. Мужчины дома не оказалось, дверь открыла его жена. Несмотря на отказ пропустить его, сотрудник финансовой организации оттолкнул женщину и, угрожая ей насилием, прошел в квартиру. Там же при детях он продолжил угрожать семье.

Как рассказал изданию сам Каптуров, его супруга вызвала полицию, однако никто так и не приехал. По его словам, до инцидента ему звонил некий мужчина, представившийся Мусой, и предупредил его о том, что в случае невыплаты долга «изнасилует жену у него на спине» и «отрубит его пятилетнему сыну ногу по колено лопатой».

Управление ФССП России по Тверской области возбудило дело в отношении «Лиги денег» по части 1 статьи 14.57 КоАП («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). В самой компании опровергли причастность к действиям коллекторов.

В конце марта был арестован 38-летний житель Хабаровска, выложивший в интернет изготовленный им порнографический фотоколлаж с ребенком должника. Работника микрофинансовой организации взяли под стражу за изготовление и распространение порнографических материалов.