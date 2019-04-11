СК показал кадры задержания главы Дербентского района

Следственный комитет опубликовал видео задержания главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Ему предъявили обвинение по трем эпизодам крупной растраты.

Следствие считает, что в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 га, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать свыше 20 млн рублей.