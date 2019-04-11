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СК показал кадры задержания главы Дербентского района 

ТАСС + ещё 48 7 часов назад
Следственный комитет опубликовал видео задержания главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Ему предъявили обвинение по трем эпизодам крупной растраты.
Следствие считает, что в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 га, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать свыше 20 млн рублей.
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Криминал , Видео , Происшествия , СКР , Республика Дагестан
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