Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6% (рост с 956 до 971), СК России — на 38,1% (с 21 до 29), ФСБ России — более чем в 2 раза (с 17 до 39)", — отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более 10 тысяч.
Последние новости
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ "потрясением для Европы" Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Названо настоящее место рождения жены Порошенко
Криминал , Видео , Юрий Чайка , ФСБ , Совет Федерации , СКР , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сделка века»: У России попросили помощи42
«Чрезвычайно опасно»: Антонов сделал заявление9
«Рушится все, что было сделано»32
Раскрыт сокровенный секрет Леонардо да Винчи
США принялись запугивать Египет из-за Су-35 РФ8
Видео
Гора выброшенной новой обуви попала на видео
Общество
Момент X: Порошенко принял решение по дебатам
Украина В мире
«А Порошенко реально ***»: что он сделал не так
Украина В мире
Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО
Конфликты Армия
Нецензурщина: Немцы в ПАСЕ взбесили украинцев
Европа В мире
Прекратите балаган: Тимошенко ставит ультиматумы
Украина В мире
Записки из подполья: СМИ разоблачили семью Порошенко
Украина В мире
Удар МиГ-21 по аэропорту Триполи попал на видео
Армия Африка
Кремль ответил Зеленскому
Политика Украина
Куда дальше? Киев нанесет еще один «удар» по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение