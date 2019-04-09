В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6% (рост с 956 до 971), СК России — на 38,1% (с 21 до 29), ФСБ России — более чем в 2 раза (с 17 до 39)", — отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тысяч, в том числе должностных лиц немногим более 10 тысяч.