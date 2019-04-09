Суд продлил срок ареста фигуранта дела Baring Vostok

Срок содержания под стражей партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля продлен до 14 июля. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы во вторник, 9 апреля.

Таким образом, суд продлил срок содержания под стражей на три месяца, удовлетворив ходатайство следствия, передает ТАСС.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok британца Майкла Калви , а также его бизнес-партнера француза Филиппа Дельпаля.

По версии следствия, банк "Восточный" потерял 2,5 миллиарда рублей из-за соглашения, по которому вместо возврата долга получил 59,9% переоцененных акций International Financial Technology Group.