«Их ночной кошмар может стать реальностью»

Криминальный мир России в ожидании главного события года: 9 апреля после десяти лет заключения на свободу выйдет один из самых влиятельных воров в законе — Тариэл Ониани, известный как Таро. Авторитет «старой школы», он всегда строго придерживался воровского кодекса. Став главным вором Грузии, он возглавил мощную Кутаисскую ОПГ, а также приложил руку к созданию испанской «прачечной» — крупнейшего предприятия по отмыванию грязных денег. Он объявил войну криминальным лидерам России — Вячеславу Иванькову (Япончик) и Аслану Усояну (Дед Хасан), но проиграл и на долгие годы попал за решетку. Но теперь Япончик и Дед Хасан мертвы, а те, кто в свое время встал на их сторону, сегодня едва ли смогут достойно противостоять Таро. Ониани наверняка будет мстить своим недоброжелателям, поэтому нет сомнений, что с его возвращением в преступном мире начнется большой, а возможно и кровавый передел…

Воровской путь

Детство самого влиятельного грузинского вора в законе Тариэла Ониани (Таро) прошло в маленьком поселке Лентехи, население которого едва превышало в те времена две тысячи человек. Вскоре семейство Ониани перебралось в соседний городок Ткибули (именно этот город Ониани считает своей родиной), где отец Таро Гурам получил работу — как большинство жителей окрестных поселений, на шахте. Это принесло в семью огромное горе: на угольном месторождении произошла авария, и группа шахтеров, в числе которых был Ониани-старший, погибла под завалами.

Говорят, смерть отца негативно отразилась на душевном состоянии Тариэла. Повторять судьбу родителя он категорически не хотел, поэтому выбрал себе другую «профессию» — к ужасу семьи, которая к этому времени перебралась в Кутаиси, молодой человек подался в воры. Первый раз в руки стражей порядка Ониани угодил в июле 1976 года, в возрасте 18 лет. В связи со своим так некстати случившимся 2 июня того же года совершеннолетием, молодой человек поблажек не получил и отправился на 2,5 года в колонию в абхазском городе Сида. Срок отбыл от звонка до звонка, проявив себя в лучших традициях воровского мира: на контакт с тюремщиками не шел, трудиться на благо государства отказывался.

За это Таро был вознагражден. Весной 1979 года, едва он оказался на воле, 17 матерых грузинских вора в законе решили короновать юнца (Ониани тогда едва исполнилось 20 лет), после чего он получил кличку Таро. Воодушевленный успехом, молодой авторитет на воле долго не протянул и в августе 1982 года отправился во вторую ходку — снова за воровство и снова на 2,5 года, но на этот раз на зону в Челябинской области.

Затем последовало еще два тюремных срока — в 1985-м и 1987 годах (два и три года лишения свободы соответственно). Тюремные институты не прошли для Таро даром. К четвертой ходке его авторитет был настолько велик, что он теперь считался не только главным вором Грузии, но и возглавил самую обширную по географии и самую могущественную из всех грузинских ОПГ кутаисскую группировку: в нее входило около 50 воров в законе и 500 «рядовых» участников, которые осуществляли силовую поддержку. Пользуясь своим высоким положением, после выхода из тюрьмы в 1989 году Таро перебрался в Москву.

Примечательно, что за все время активного существования группировка Таро фактически не попадала в милицейские сводки — ее лидеру удалось выстроить деятельность ОПГ так, что она приносила огромные доходы без всяких связанных с криминалом неприятностей. Как оказалось позже, для успешного управления группировкой даже не требовалось присутствие Таро в России: в 1992 году, когда в Москве вовсю шли криминальные войны, лидер Кутаисской ОПГ отбыл в Европу.

Опасный враг

Одной из причин переезда Таро стали опасения за свою жизнь, причем не только в связи с переделом криминальных сфер влияния в столице. Большой проблемой для авторитета стал его конфликт с одним из самых влиятельных воров в законе всего постсоветского пространства Вячеславом Иваньковым (Япончик). Противостояние двух боссов преступного мира началось из-за ближайшего сторонника Таро, вора в законе Ильи Симонии (Махо).

С Япончиком судьба столкнула Махо в конце 80-х в Тулунской тюрьме. Последний сразу же обозначил свою позицию и не признал Иванькова вором в законе. Тот молчать не стал и принялся настраивать против Махо своих сторонников среди сидельцев. Задачей Япончика было лишить титула мятежного вора, для чего в ход шли разные методы, в том числе рассылка «маляв» (воровских посланий). Примечательно, что Иваньков не забыл о противнике даже перебравшись в США и продолжал отправлять послания по поводу Махо сидельцам. Вот текст одного из них:

«Бродяги. Ставлю вас в курс (о чем сообщал всем еще несколько лет назад с моими Братьями в крытой [тюрьме]), что Махоха является ***** (девушка с максимально заниженной социальной ответственностью). Я официально констатирую это общим решением Воров на имевшей место сходке. Махоха — это ***** — комсомольский выкормыш, который принес много бед общему… [делу]».

Вскоре после начала противостояния с Махо до Иванькова дошли слухи: противник получил серьезную поддержку. О конфликте прознал Таро, который во всеуслышание поддержал Махо. Япончик затаил злобу на Ониани и жаждал поквитаться с обидчиками. А учитывая огромный авторитет Иванькова в преступном мире, ему было легко сделать это. Поэтому, чтобы не искушать судьбу, Таро решил воспользоваться случаем и подался в зарубежный вояж вскоре после того, как Япончик, освободившись по УДО, прибыл в Москву.

Европейские гастроли

Вначале Таро обосновался во Франции. Дело нашел быстро — занялся контрабандой винно-водочных изделий и сигарет, торговлей поддельными документами, а также удаленно координировал деятельность подвластной ему ОПГ по части захвата предприятий в бывших советских республиках. Оставаться незамеченным для французских правоохранителей Таро удавалось вплоть до 1994 года, когда в бельгийском Антверпене был задержан его подельник — израильтянин грузинского происхождения, при котором была обнаружена партия фальшивых паспортов, и один из них на имя Таро.

Впрочем, тогда вменить в вину авторитету этот инцидент не удалось. Не пойман — не вор. Но Таро взяли под наблюдение и установили прослушку его телефонных разговоров. В начале 1995 года эта тактика принесла свои плоды: к следователям попала запись телефонного разговора Таро с его помощником Мерабом Джангвеладзе (Мераб Сухумский), в котором они обсуждали поставку в Москву партии наркотиков из стран Средней Азии. После этого оба фигуранта оказались в полицейском участке и вскоре были арестованы. Адвокаты Таро и Сухумского вскоре добились освобождения своих подопечных под залог, а вскоре и само уголовное преследование за неимением прямых улик было прекращено.

В следующий раз ставший более осторожным в своих действиях Таро угодил в поле зрения французских стражей порядка в 1998 году. Тогда в самом центре Вены был застрелен некто Давид Саникидзе, выходец из Грузии, владелец небольшой авиакомпании. Киллеры действовали дерзко — напали на свою жертву средь бела дня и трижды выстрелили в затылок. Наемников не смутило даже присутствие свидетельницы: рядом с Саникидзе в это время находилась его спутница жизни Манана. Орудие убийства — пистолет-пулемет «Скорпион» — ликвидаторы бросили неподалеку от места преступления. Как выяснилось позже, поступили они крайне неосмотрительно. На пакете, в который был завернут ствол, эксперты обнаружили отпечатки пальцев, которые принадлежали брату Таро Георгию Ониани.

Вскоре блюстители закона выяснили важную деталь: убитый предприниматель был приятелем и деловым партнером Япончика. Более того, незадолго до убийства Саникидзе он и Япончик перешли дорогу Таро — пользуясь его отсутствием в России, перехватили освободившиеся после банкротства одного из банков 15 миллионов долларов, которые Таро собирался прибрать к рукам. После убийства Саникидзе картина для Таро стала вырисовываться далеко не самая радужная. Не желая ждать, пока тучи сгустятся над ним, вор принял решение покинуть Париж и перебраться в Испанию. Там авторитета с распростертыми объятиями встретил коллега по кутаисской группировке, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), которому было чем порадовать уставшего от проблем Таро.

Испанская «прачечная»

«Кутаисец» Шакро, который так же, как и Таро, перебрался в Европу, даром времени не терял и основал крупную фирму, которая успешно занималась отмывом бандитских денег, прибывающих в Испанию из России. По отлаженным схемам отмытые средства в основном вкладывались в зарубежную недвижимость. Вскоре с разрешения Таро через предприятие потекли все денежные транши Кутаисской ОПГ. Прознав об успешном предприятии земляков, к Таро и Шакро обратился патриарх преступного мира Аслан Усоян (Дед Хасан), который за денежное вознаграждение создателям «прачечной» стал проводить через нее свои капиталы. К слову, в ту пору отношения между Хасаном и Таро были вполне неплохие. Вскоре испанской «прачечной» вслед за Усояном стали пользоваться ОПГ Петербурга — малышевская и тамбовская братва. Шакро помогал всем.

Впрочем, Таро тоже не сидел без дела. Обосновавшись в особняке, расположенном в самом престижном районе Барселоны, авторитет внедрился в местный строительный бизнес и при помощи доверенных лиц обзавелся грузинской авиакомпанией. Дела Таро шли в гору вплоть до 2005 года, когда за представителей «русской мафии» со всей серьезностью взялась испанская полиция. И, если верить информации местных журналистов, испанским policiaco очень помог в этом деле не кто иной, как бывший сотрудник КГБ-ФСБ Александр Литвиненко.

Именно в его руках оказалось ценное досье с уникальной фактурой практически на всех преступных элементов, обосновавшихся в Испании. Источники информации Литвиненко скрыл, а вот сам «клад» передал правоохранителям. Благодаря такому подарку блюстители закона сумели в кратчайшие сроки организовать крупномасштабную операцию, которая получила название Avispa (Оса). К делу привлекли около 400 лучших полицейских и несколько десятков единиц спецтехники, в том числе вертолеты и автозаки.

В начале лета 2005 года одним днем были проведены обыски во всех представительствах строительной компании Таро, расположенных в пяти испанских городах. Наведались стражи порядка и в особняк вора, надеясь застать там его самого. Но мимо: по своим каналам авторитет был предупрежден о грядущем «налете» и уехал из Испании. Таро справедливо предположил, что пребывание в Европе рано или поздно закончится для него арестом, а потому решил вернуться и затеряться на просторах России.

Большой передел

По итогам спецоперации испанским полицейским пришлось довольствоваться задержанием помощника Таро и его 12-летней дочери Гвенцы: девочку, которая была напугана до смерти таким поворотом событий, пришлось даже поместить в специальный приемник для несовершеннолетних. Кроме того, вскоре в руках стражей порядка оказался экстрадированный в начале 2006 года из ОАЭ Шакро Молодой: он отбыл в Эмираты сразу после начала рейда силовиков, напрасно рассчитывая на то, что восточное государство откажется сотрудничать с Европой по части выдачи преступников. Так случилось, что именно арест, а позже и тюремное заключение Шакро положили начало острому и долгому противостоянию между Хасаном и Таро, имевшему для обоих воров тяжелые последствия.

Испанский суд, помимо взыскания с Шакро штрафа в размере 20 миллионов евро, приговорил криминального «генерала» к 7,5 года лишения свободы за отмывание денег и создание преступной группировки. Сразу после этого на все российские активы и имущество (ряд столичных рынков и казино) осужденного вора стал активно претендовать Дед Хасан. Такая ретивость категорически не понравилась Таро: он считал Шакро своим человеком, а раз так — то, по его мнению, все нажитое осужденным должно было достаться ему.

К слову, к этому времени Таро успел распрощаться с грузинским и обзавестись российским гражданством. Как преступнику, находящемуся в международном розыске, удалось провернуть такой маневр, до сих пор непонятно. Не обладавший дипломатическими навыками Таро в свойственной ему агрессивной манере заявил свои права на «наследство» Шакро Молодого, чем очень разозлил Деда Хасана. Разойтись мирно авторитеты не сумели — каждый из них был не согласен уступить оппоненту даже небольшую часть спорного куска. Мелкие стычки быстро переросли в настоящую войну.

Прознав, что Дед Хасан поставил «смотрящим» за империей Шакро своего сподвижника, вора в законе Лашу Шушанашвили (Руставского), Таро обрушил свой удар именно на него. Для начала Таро на всех сходках начал предъявлять Руставскому претензии — мол, вор начал жить не по понятиям, отходить от кодекса, а то и вовсе сотрудничал со спецслужбами. Возмущенный такими наездами Руставский принял симметричные меры — припомнил Таро, что тот взял курс на излишнее обогащение, забыв о том, что истинный вор в законе должен быть бессребреником.

Круиз со спецназом

Вскоре оппоненты перешли от слов к делу. На одной из сходок, состоявшейся в апреле 2008 года, Лаша Руставский по инициативе Таро лишился воровского титула. Правда, с таким решением остались не согласны сторонники Деда Хасана, ряды которых получили мощное пополнение: к стану врагов Таро присоединился Япончик, не забывший старых обид. В мае 2008 года он вместе с Дедом Хасаном в московском казино «Кристалл» провел большой сбор своих сторонников, на котором воровской статус Таро был поставлен под сомнение.

Авторитет отреагировал моментально: игнорируя принимавшего участие в сходке в «Кристалле» Лашу Руставского, Таро послал Деду Хасану и Япончику извещение о том, что они приглашены для «разбора полетов» на общее собрание, которое состоится в июле 2008 года на теплоходе, курсирующем по Пироговскому водохранилищу. К слову, совершенно непонятно, на что рассчитывал Таро: и Деду Хасану, и Япончику сразу стало ясно, что они фактически приглашены на суд, грозивший обоим лишением воровских титулов.

Само собой, оба воровских «генерала» даже не думали принимать сомнительное приглашение. Так получилось, что оно было переадресовано стражам порядка, в распоряжении которых оказались все пароли и явки: 8 июля 2008 года спецназ прибыл на берег Пироговского водохранилища. Атака на теплоход была внезапной — большая часть стражей порядка с криками «Лицом в пол!» высадилась на палубу с вертолета.

Конечно, приближающийся вертолет заметили авторитеты, находившиеся на палубе: не дожидаясь высадки десанта, они попытались спастись вплавь, но тщетно — их уже поджидали милицейские катера. В итоге вместо решения вопросов по Деду Хасану и Япончику 33 вора в законе во главе с Таро оказались в отделениях, где дали показания на камеру и были отпущены. Как позже выяснилось, не все из тех, кто был на теплоходе, поддерживали Таро.

Несколько воров в законе, в том числе авторитетный Анзор Хуцишвили (Анзор Зестафонский), прибыли для того, чтобы попытаться урегулировать конфликт между противоборствующими сторонами. Но приспешники Деда Хасана и Япончика моментально отнесли Анзора к стану врага, и тот, несмотря на заслуги и репутацию, на ближайшей воровской сходке был вынужден оправдываться за свое присутствие на теплоходе. После этого Зестафонский завязал с попытками выступить в роли третейского судьи и спокойно дожил свой век в городе Тольятти.

Несмотря на активное участие в воровской войне, не забывал Таро и о хлебе насущном: он продолжал преумножать свое богатство, открывая новые предприятия. Так, например, в 2006 году он, потратив миллион рублей, стал основателем фирмы по оптовой торговле металлами, топливом и рудами. Что примечательно, Таро умудрился обойти обязательное указание в уставных документах ИНН. Этим фактом потом часто козыряли его сторонники: мол, Таро до конца придерживался воровских постулатов и шел вразрез с принятыми в бизнес-мире правилами. Правда, это предприятие недолго просуществовало и закрылось в 2009 году.

Акела промахнулся

В том же году противостояние между кланами вступило в финальную стадию, которая стартовала с громкого ареста Таро. Предыстория обвинения в вымогательстве и похищении человека, которое вскоре после задержания предъявили Таро, такова. Весной в полицию обратился бизнесмен Джонни Манагадзе, который заявил, что стал жертвой рэкетиров. Согласно показаниям Манагадзе, в начале марта к нему обратился один из представителей клана Таро и потребовал 20 тысяч долларов — за последующее покровительство влиятельного вора. Прикинув все плюсы и минусы сделки, Джонни решил отказаться от крыши. И вскоре был похищен.

18 марта предприниматель выходил из гостиницы, расположенной на Смоленской улице, к нему подбежали двое мужчин, одного из них Джонни узнал — это был гонец, доставивший бизнесмену предложение от Таро. А его спутник был коммерсанту незнаком. Молодчики скрутили Манагадзе и, затолкав в припаркованный неподалеку мерседес, отвезли в кафе на Рябиновой улице. Втащив пленника в небольшое помещение, оснащенное звукоизоляцией, они принялись избивать его бейсбольной битой и требовать денег. Кстати, за неповиновение сумма дани выросла до 500 тысяч «зеленых». Испугавшись за свою жизнь, Джонни позвонил супруге, та в кратчайшие сроки нашла чуть больше 200 тысяч долларов и передала похитителям. Те остались удовлетворены авансом и отпустили пленника собирать остальные деньги.

Прибывший домой коммерсант изрядно напугал жену внешним видом — позже на суде женщина заявит, что ее супруг напоминал «большой кровавый шар». Он решил не обращаться в милицию, но снял следы побоев на фотокамеру. Однако он напрасно надеялся, что вымогатели успокоятся. Получив от них по телефону пару-тройку угроз с обещанием повторения «посиделок в кафе», Джонни все-таки пошел за помощью к стражам порядка. Самым ценным для блюстителей закона фактом из его рассказа был момент, когда в кафе появился Таро в сопровождении охранников и дал похитителям указания по поводу пленника.

Однако милиционеры понимали, что слов жертвы для успеха уголовного дела недостаточно. Так случилось, что в поисках необходимых доказательств им улыбнулась удача — в отделение обратились два охранника Таро, которые подтвердили показания Манагадзе. После такого поворота была дана отмашка на задержание авторитета. Брали вора в законе 10 июня в его особняке, расположенном в элитном поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья. Охрану дома удалось нейтрализовать быстро, а вот самого Таро нашли не сразу — он спрятался в маленькой комнатке для домашнего инвентаря и был крайне недоволен, когда его обнаружили. Вор пытался донести до стражей порядка, что все их действия незаконны.

К слову, в доме был обнаружен паспорт на имя Давида Мулухова с фотографией Таро. Позже выяснилось, что авторитет легально изменил имя и фамилию — документ был подлинным. Вскоре вору в законе было предъявлено обвинение сразу по двум статьям — «Вымогательство» (163 УК РФ) и «Похищение человека» (126 УК РФ). Дожидаться суда Таро отправили в знаменитое СИЗО «Матросская Тишина».

Путевка в «Черный дельфин»

А на воле между тем развивались громкие события: 28 июля 2009 года около кафе «Тайский слон» на Хорошевском шоссе был ранен в живот оппонент Таро — Япончик. У сторонников раненого авторитета и Деда Хасана сомнений не было — покушение было делом рук Таро. В связи с этим в СИЗО, где пребывал вор в законе, был направлен воровской «прогон» (послание) следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены):

«ВОРОВСКОЙ ПРОГОН! Приветствуем Вас Порядочный Люд! Данным ПРОГОНОМ арестанты СТАВИМ Вас в курс — тариэл ониани — ***** (девушка с максимально заниженной социальной ответственностью). На эту ***** (та же девушка) НАМИ ВОРАМИ вынесено РЕШЕНИЕ. Находящийся на данный момент на Централе Матросская тишина. При встрече с ним поступить в соответствии!».

Примечательно, что под посланием поставили свои подписи 38 воров в законе, среди которых был… Япончик. Однако в момент появления «прогона» тот находился в коме и вряд ли сам мог оставить автограф. Впрочем, по утверждению знающих воровскую среду людей, за Япончика могли расписаться его ближайшие товарищи — воровским кодексом такое не запрещено. Правда, «прогон» до адресатов не дошел: его перехватили сотрудники СИЗО. Зато письмо разошлось в СМИ — его содержание с купюрами зачитывали даже по ТВ, поэтому до нужных ушей содержимое было донесено. В связи с этим приговоренного ворами к смерти арестанта пришлось перевести в отдельную камеру, что, безусловно, сохранило Таро жизнь.

Тем временем близился суд. Понимая, кем является обвиняемый, и отлично осознавая его возможности, стражи порядка постарались максимально обезопасить свидетелей и потерпевших. Так, ни Манагадзе, ни его супруга в зале заседаний не появились: им было разрешено давать показания из соседнего помещения. Однако даже при таком раскладе Таро не сдавался и требовал сначала, чтобы ему дали слово перед выступлением сторонников обвинения. Услышав отказ, подсудимый стал требовать, чтобы Джонни привели в зал, где он бы «посмотрел ему в глаза». И хотя прямых угроз от вора в законе свидетелям не поступало, некоторые из них все же отказались от своих показаний.

И сам Таро, и его сторонники пытались убедить суд, что дело сфабриковано, и даже утверждали, что во время одной из очных ставок потерпевший шепнул авторитету: прости, но меня заставили. Но доказать этот факт никто так и не смог. В итоге суд вынес свой вердикт — признал Таро виновным по двум статьям УК РФ и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. Отбывать срок вор в законе отправился в колонию особого режима №6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке (Оренбургская область). Что касается скандального «прогона» и опасений Таро за свою жизнь, вскоре после оглашения вердикта суда по колониям пошла новая «малява», которую подписали около 30 сторонников Ониани. Она как бы отменяла прежнюю — из «Матросской Тишины» — и гласила (орфография и пунктуация сохранены):

«Мир дому нашему и воли живущему в нем достойному люду! Этим прогоном мы ряд Воров, ниже обозначенных ставим вас в курс, что к вам в командировку в Кузбасс заехал Вор Тариел Ониани. Мы уверены в том, что вы знаете, как встречать Вора и поэтому не будем вдаваться в подробности, понятные даже пацану и малолетке. Относительно прогона, который был показан по телевизору, можно сказать только одно: по телеку показывают только то, что подходит ментам, а не люду честному и вы это тоже хорошо понимаете. Если в Воровской семье возникают какие-то вопросы, Вор их решает сам, а не втягивает в них Братву и тем самым не делает из них пушечное мясо. Братцы, у многих из вас большой опыт хозяйской жизни и вы все понимаете правильно сами, а мы этим прогоном подтверждаем закон нашей жизни, а не мафиозные, а значит, мусорские нововведения. Наш Воровской закон был, есть и будет всегда!».

Враг государства

Таро провел в суровых условиях «Черного дельфина» почти десять лет и 9 апреля этого года должен выйти на свободу по УДО. Согласно изначальному приговору, освобождение вора в законе приходилось на 11 июня, но защите авторитета удалось добиться сокращения срока Таро на два месяца. В то же время российские правоохранительные органы начали готовиться к освобождению вора еще в прошлом году. В середине августа 2018 года стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о выдворении из России 60-летнего Таро. Для этого министру даже пришлось прервать отпуск и выйти на работу.

Представители МВД зачитали документ криминальному авторитету в «Черном дельфине». Согласно приказу, Таро обязан незамедлительно покинуть Россию сразу после выхода на свободу. Правда, у вора в законе есть право обжаловать приказ главы МВД в суде.

«Все зависит от того, удастся ли юристам Таро доказать его российское гражданство: в 2010 году ФМС признала его получение Ониани недействительным. При этом, по некоторым данным, Таро успел отказаться от своего грузинского гражданства», — сообщал источник «Ленты.ру».

По его словам, если Таро не признают гражданином России, ему будет грозить выдача в Испанию: там вора в законе обвиняют в организации преступной группировки и незаконной легализации средств, нажитых преступным путем. 17 августа 2018 года в управлении общественных связей МВД России впервые прокомментировали решение о подготовке Таро к высылке из России.

Там отметили, что решение о нежелательности пребывания или проживания на территории России иностранного гражданина вынесено и будет выполнено после освобождения фигуранта из мест лишения свободы с соблюдением законодательства. Источник в главном управлении уголовного розыска рассказал, что у Таро есть испанское гражданство. «О каком-либо другом гражданстве нам неизвестно», — добавил он.

Между тем, несмотря на явное желание МВД выслать Таро из страны сразу после освобождения, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд установить за авторитетом административный надзор после того, как он окажется на воле. Эта мера предполагает обязанность бывшего заключенного два раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства и находиться дома в ночное время. Судя по всему, у тюремщиков есть основания полагать, что Таро может задержаться в России. Но суд в их просьбе отказал, сославшись на немедленную депортацию вора сразу после освобождения.

«Скрытный, наглый, хитрый»

Во ФСИН подсчитали, что Таро во время заключения допустил 253 нарушения порядка, за что его дважды помещали в карцер и восемь раз — в штрафной изолятор и помещение камерного типа. Как несложно догадаться, поощрений у Таро не было вообще. Ходатайствуя о помещении авторитета под административный надзор, администрация колонии предоставила суду сведения о личности осужденного:

«Общественно полезной деятельностью не занимается, связь с родственниками поддерживает нерегулярно. В общении с представителями администрации ведет себя нагло, некорректно, высказывает недовольство режимом содержания. По характеру скрытный, наглый, малообщительный, хитрый».

Кроме того, с 2014 года Таро, придерживающийся криминальной субкультуры, состоит на профилактическом учете как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывающих негативное влияние на других осужденных.

Собственно говоря, именно лидерские качества Таро, вероятно, и заставили руководство МВД заранее позаботиться о его выдворении из России. Ведь перспективы у авторитета в криминальном мире страны очень хорошие: на данный момент его главные конкуренты — Япончик и Дед Хасан — мертвы (первый скончался, так и не оправившись после ранения, а второй был застрелен в Москве 16 января 2013 года).

Прежний российский «вор №1» и лидер преступного мира страны Захарий Калашов (Шакро Молодой) в марте 2018 года получил почти 10 лет лишения свободы за вымогательство и выбыл из большой игры. Получается, что среди воров в законе освободившийся Таро с его влиянием и авторитетом может стать едва ли не самой крупной рыбой. А судя по отрывочным сведениям из «Черного дельфина», он в отличной форме…

На службе у силовиков

Правда, все карты новому лидеру преступного мира России может спутать депортация в Испанию: местные правоохранительные органы давно ждут встречи с Таро. Но источники «Росбалта» утверждают, что такая перспектива маловероятна. Они полагают, что Таро депортируют в Грузию, откуда он, вероятнее всего, переберется в Турцию. Там новый «вор №1» сможет реализовать свои планы и созвать масштабную сходку криминальных «генералов», чтобы решить вопросы, связанные с верховенством в воровском мире.

С тем, что российские правоохранительные органы вряд ли отдадут Таро на растерзание испанским коллегам, согласна и редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер. В беседе с «Лентой.ру» она отмечает: сегодня Таро — достойная и адекватная альтернатива Шакро Молодому, прежнему лидеру преступного мира России. А такой лидер силовикам нужен, им куда проще контролировать преступный мир страны через одного босса, чем разбираться со множеством авторитетов рангом пониже.

— В 2003 году Таро уже помогал [силовым структурам] в освобождении сотрудников ООН, захваченных в Кодорском ущелье Абхазии, — говорит Гефтер. — Потом, когда в 2006 году он еле унес ноги из Европы, Россия приютила его и предоставила гражданство. Это говорит о том, что с ним [силовикам] можно иметь дело. Тем более после десятилетнего срока в спецтюрьме.

По ее мнению, если российские силовики примут решение о работе с Ониани, то его экстрадиция в Испанию, где авторитета ожидает уголовное преследование, станет таким же сдерживающим фактором, каким для Захария Калашова был заочный приговор в Грузии.

Час расплаты

— За последние десятилетия ни одно освобождение вора в законе в воровском мире не было сопряжено с такой тревогой, как в случае с Тариэлом Ониани, — рассказывает собеседница «Ленты.ру». — В отличие от того же Гули [главный вор Азербайджана Надир Салифов], который расправился со своими врагами еще до выхода из тюрьмы, месть Таро еще впереди. Теперь для многих его врагов их ночной кошмар может стать реальностью. Опасность Таро для его оппонентов очень велика.

По мнению Виктории Гефтер, преступный мир будет встречать Таро как победителя. После гибели его главных оппонентов — Япончика и Деда Хасана — никто не посмеет сказать в лицо Таро, что он не вор. Но за «прогон» 2008 года, фактически приговоривший Ониани к смерти, тем, кто его подписал, теперь придется ответить. Из 38 воров, поставивших подписи под «прогоном», держать ответ в первую очередь придется Василию Христофорову (Вася Воскрес), Георгию Диаквнишвили (Гия Длинный), Камо Сафаряну (Камо), Эмзару Джапаридзе (Кватии), Давиду Озманову (Дато Краснодарский), Владимиру Зятькову (Зятек), Алексею Забавину (Забава), Вячеславу Шестакову (Слива) и Олегу Мухаметшину (Муха).

— Это те люди, которым придется лично объясняться с Ониани или бегать от него до конца своих дней, — отмечает Виктория Гефтер. — В лобовой атаке против Таро ни один из них не уцелеет. Относительно сплоченный воровской коллектив, противостоящий Таро во времена Деда Хасана, сегодня распался на мелкие группировки. При этом сторонники Таро по-прежнему представляют собой единый организм.

Главные союзники Ониани — члены его собственного кутаисского клана и верный Мераб Джангвеладзе (Сухумский) со своим сухумским кланом. В Москве на стороне Таро такие воры в законе, как Амиран Сопромадзе (Сопотия), Бадри Когуашвили (Кутаисский), Гурам Чихладзе (Квежоевич) и Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский). Воровской круг Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) — в том числе Олег Шишканов (Шишкан) — также на стороне Таро.

— Силы, которая может противостоять тандему Таро и Мераба Сухумского, в воровском мире сегодня нет и не предвидится, — заключает Гефтер. — Скорее всего, как и в 2014 году, когда Шакро Молодой вернулся в Россию из Испании, Таро после освобождения безоговорочно отдадут должное и пойдут к нему на поклон.