В США застрелили рэпера Nipsey Hussle

Номинированный на премию "Грэмми" американский рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в результате огнестрельного ранения, передает телеканал NBC News.

По данным телеканала, рэпер был застрелен напротив своего магазина одежды в Лос-Анджелесе . Полиция города подтвердила стрельбу и сообщила о еще двух пострадавших.

"Примерно в 15.20 поступило сообщение о стрельбе в районе Слаусон авеню и Креншоу-бульвар. Три жертвы были доставлены в местную больницу, где один из них скончался", — говорится в сообщении полиции на странице Twitter.

На данный момент у полиции нет информации о подозреваемых.

На печальную новостью уже отреагировал его коллега по цеху, рэпер 50cent, а также известные баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс . "Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас", — написал на своей странице в Twitter Карри.

Эрмиас Асгхедом, 33-летний рэпер, родился и вырос Лос-Анджелесе. Начал свою карьеру в 2008 году, сотрудничал с такими артистами как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg. Его дебютный альбом "Victory Lap" был номинирован на музыкальную премию "Грэмми".