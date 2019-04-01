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В США застрелили рэпера Nipsey Hussle 

РИА Новости + ещё 2 9 минут назад
Фото: AFP 2019 / Matt Winkelmeyer
Номинированный на премию "Грэмми" американский рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в результате огнестрельного ранения, передает телеканал NBC News.
По данным телеканала, рэпер был застрелен напротив своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Полиция города подтвердила стрельбу и сообщила о еще двух пострадавших.
"Примерно в 15.20 поступило сообщение о стрельбе в районе Слаусон авеню и Креншоу-бульвар. Три жертвы были доставлены в местную больницу, где один из них скончался", — говорится в сообщении полиции на странице Twitter.
На данный момент у полиции нет информации о подозреваемых.
На печальную новостью уже отреагировал его коллега по цеху, рэпер 50cent, а также известные баскетболисты Стефен Карри и Леброн Джеймс. "Боже, пожалуйста, верни Nipsey Hussle прямо сейчас", — написал на своей странице в Twitter Карри.
Эрмиас Асгхедом, 33-летний рэпер, родился и вырос Лос-Анджелесе. Начал свою карьеру в 2008 году, сотрудничал с такими артистами как Drake, Rick Ross, Young Thug и Snoop Dogg. Его дебютный альбом "Victory Lap" был номинирован на музыкальную премию "Грэмми".
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Комментарии
Криминал , Джеймс Леброн , телеканал NBC , Лос-Анджелес , США
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