Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом

Бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова , которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве, прослушивали два года перед арестом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

С 2017-го по 2019-й год правоохранительные органы записывали переговоры Абызова с другим обвиняемым, Николаем Степановым . Из материалов прослушки следствие сделало вывод о том, что экс-министр руководил преступным сообществом. События, к которым обвинение считает причастным Абызова, происходили за пять лет до начала прослушки — в 2011-2012 годах.

Бывший министр и его адвокаты считают, что в расшифровке переговоров нет информации о создании преступного сообщества. По их словам, Абызов и Степанов разговаривали на обычные бытовые темы.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта. Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило крупную сумму денег.