Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом 

Lenta.ru + ещё 81 3 часа назад
Бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве, прослушивали два года перед арестом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
С 2017-го по 2019-й год правоохранительные органы записывали переговоры Абызова с другим обвиняемым, Николаем Степановым. Из материалов прослушки следствие сделало вывод о том, что экс-министр руководил преступным сообществом. События, к которым обвинение считает причастным Абызова, происходили за пять лет до начала прослушки — в 2011-2012 годах.
Бывший министр и его адвокаты считают, что в расшифровке переговоров нет информации о создании преступного сообщества. По их словам, Абызов и Степанов разговаривали на обычные бытовые темы.
Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ 26 марта. Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило крупную сумму денег.
Последние новости
Рубль перестал зависеть от нефти В Кремле ответили захотевшему очистить Венесуэлу от российских военных Трампу Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Комментарии2
Криминал , Видео , Происшествия , Николай Степанов , Абызов Михаил Анатольевич , ФСБ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США допустили удар по России202
«Она не человек, а сексуальный объект»111
Президент Чехии признал воссоединение Крыма и России146
«Автороку» и «редактороку» объявили войну в России3
Педиатр объяснила эротическую фотосессию190
Видео
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик про Зеленского
Шоу-бизнес Конфликты
Мужчина улетел на зонтике
Происшествия
Захарова назвала «блокировщика» урегулирования в Донбассе
Политика США
Новая прихоть? Зачем Шнуров съехался с Ахеджаковой
Шоу-бизнес Статьи
Боевой F-35B вертикально сел
Армия Войска
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Политика Латинская Америка
ЧВК из Украины нашли в Сирии
В мире Армия
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге
Войска Армия
У Зеленского нашли виллу в Италии
В мире Другое
Лукашенко пригрозил военным положением
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение