Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

Красногорский городской суд удовлетворил в среду ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.

Ходжоян будет содержаться под стражей до 2 августа.

В свою очередь, Ходжоян заявил, говоря об убийстве, что "не способен на такое" и всего лишь подошел, чтобы "помочь человеку".

Сергей Ходжоян, которому 41 год, официально нигде не работает. По его словам, он" занимался автозапчастями и резиной" для автомобилей.

В опознании Ходжояна участвовала девушка Никиты Белянкина.

До этого суд заключил под стражу обвиняемого по статье "хулиганство" Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, рядом с которым произошла драка с убийством.

Из оглашенных в суде материалов следует, что он давал свидетельские показания.

Убийство в Красногорском районе

Убийство экс-спецназовца произошло в ночь на воскресенье в Путилково под Красногорском. Возле кафе 24-летний экс-спецназовец ГРУ погиб в результате удара ножом в сердце. В тот момент он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.

По словам отца экс-спецназовца, его сын, у которого была лицензия на травматическое оружие, выстрелил в воздух, а потом стрелял по ногам, однако его повалили между автомобилями и принялись избивать. Он поднялся и стал оказывать сопротивление, и один из участников драки ударил его ножом. По данным судебно-медицинской экспертизы, Белянкин скончался практически сразу.