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Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован 

РИА Новости + ещё 89 50 минут назад
Фото: © АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Красногорский городской суд удовлетворил в среду ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Ходжоян будет содержаться под стражей до 2 августа.
Следователь Следственного комитета Алексей Титов сообщил, что уроженец Армении свою вину в убийстве не признал и может скрыться, поэтому его нужно заключить под стражу.
В свою очередь, Ходжоян заявил, говоря об убийстве, что "не способен на такое" и всего лишь подошел, чтобы "помочь человеку".
Сергей Ходжоян, которому 41 год, официально нигде не работает. По его словам, он" занимался автозапчастями и резиной" для автомобилей.
В опознании Ходжояна участвовала девушка Никиты Белянкина.
До этого суд заключил под стражу обвиняемого по статье "хулиганство" Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, рядом с которым произошла драка с убийством.
Из оглашенных в суде материалов следует, что он давал свидетельские показания.
Убийство в Красногорском районе
Убийство экс-спецназовца произошло в ночь на воскресенье в Путилково под Красногорском. Возле кафе 24-летний экс-спецназовец ГРУ погиб в результате удара ножом в сердце. В тот момент он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.
По словам отца экс-спецназовца, его сын, у которого была лицензия на травматическое оружие, выстрелил в воздух, а потом стрелял по ногам, однако его повалили между автомобилями и принялись избивать. Он поднялся и стал оказывать сопротивление, и один из участников драки ударил его ножом. По данным судебно-медицинской экспертизы, Белянкин скончался практически сразу.
Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.
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Комментарии
Криминал , Александр Бастрыкин , Алексей Титов , ГРУ , СКР , Армения
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