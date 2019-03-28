Задержан причастный к терактам в московском метро боевик

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В Дагестане задержали бандита, причастного к терактам в московском метро в 2010 году 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов на станциях "Лубянка" и Парк культуры" Московского метрополитена в 2010 году. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности в целях реализации принципа неотвратимости наказания во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в Хасавюртовском районе Республики Дагестан задержан член бандгруппы Вагабова, — сообщили в ФСБ. — Названная преступная группа причастна к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". В ФСБ напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году.
Задержанный доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.
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Криминал , Видео , Происшествия , ФСБ , СКР , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан
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