Задержан причастный к терактам в московском метро боевик

В Дагестане задержали бандита, причастного к терактам в московском метро в 2010 году

ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, причастной к организации терактов на станциях "Лубянка" и Парк культуры" Московского метрополитена в 2010 году. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. "Федеральной службой безопасности в целях реализации принципа неотвратимости наказания во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в Хасавюртовском районе Республики Дагестан задержан член бандгруппы Вагабова, — сообщили в ФСБ. — Названная преступная группа причастна к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". В ФСБ напомнили, что главарь банды был уничтожен в 2010 году. Задержанный доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.