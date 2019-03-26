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Абызова заманили в Россию на день рождения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 22 1 час назад
Источник рассказал, каким образом оперативникам удалось заманить бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова в Россию из-за границы для задержания.
Его возвращение стало «результатом комбинации оперативников». Абызов приехал «на день рождения одного из своих бывших коллег». В страну он вернулся около недели назад, передает «Интерфакс».
ФСБ задержала бывшего российского министра
По информации другого источника, Абызова задержали во вторник по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3». Источник сообщил, что в Россию экс-министр прибыл частным самолетом.
Напомним, Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Экс-министр был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Абызов в последнее время жил в США и Италии.
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Криминал , Видео , Политика , Происшествия
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