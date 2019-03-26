Абызова заманили в Россию на день рождения

Источник рассказал, каким образом оперативникам удалось заманить бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова в Россию из-за границы для задержания.

Его возвращение стало «результатом комбинации оперативников». Абызов приехал «на день рождения одного из своих бывших коллег». В страну он вернулся около недели назад, передает «Интерфакс».

По информации другого источника, Абызова задержали во вторник по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3». Источник сообщил, что в Россию экс-министр прибыл частным самолетом.

Напомним, Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Экс-министр был задержан сотрудниками ФСБ в Москве. Абызов в последнее время жил в США и Италии.