Экс-омбудсмену Челябинской области предъявили обвинение в мошенничестве

Обвинение в мошенничестве предъявлено бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову . Об этом он в воскресенье заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

20 февраля стало известно, что Севастьянов задержан в аэропорту Москвы по делу о мошенничестве. Потерпевшей стороной было признано правительство Челябинской области. Как ранее сообщалось, по версии следствия, Севастьянов представил чиновникам в 2016 году подложный договор о приобретении скота. Он являлся участником конкурса на получение гранта 3 млн рублей как владелец крестьянского хозяйства.

"Друзья, вот я и стал обвиняемым по своему делу. Суть обвинений в том, что я даже учился на фермера только с целью похитить бюджетные средства", — написал он.

Экс-омбудсмен добавил, что в течение дня он должен подготовить обоснование своей позиции.

"Готовим жалобу с адвокатом Алексеем Силинцевым", — пояснил он.

Как следует из уголовного постановления, копию которого приводит Севастьянов, обвинение было предъявлено 22 марта по ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Постановление подписано руководителем следственной группы, руководителем следственного отдела, начальником отделения отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции "Центральный" СУ УМВД России по Челябинску М. Кутеповым.

ТАСС пока не смог получить комментарии Севастьянова и Силинцева.

22 февраля экс-омбудсмену продлили срок задержания до 25 февраля. Позднее следователь по делу отозвал ходатайство о заключении Севастьянова под стражу. 25 февраля центральный районный суд Челябинска отпустил Севастьянова из-под ареста, изменив меру пресечения на обязательство о явке.

Севастьянов был уполномоченным по правам человека в Челябинской области с 2010 года по 2015 год. После прекращения полномочий он стал заниматься предпринимательской деятельностью, продолжил научную и общественную деятельность.